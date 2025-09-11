Homecenter, Ara, Patprimo y Studio F ofrecen empleo para fines de semana: vacantes y cómo aplicar

Si está buscando una oportunidad laboral para complementar ingresos o ganar experiencia, Homecenter, Tiendas Ara, Patprimo y Studio F están en plena búsqueda de personal para trabajar los fines de semana en varias ciudades del país. Estas vacantes son ideales para estudiantes, personas con otros compromisos entre semana o quienes deseen explorar el sector comercial y de retail. Las ofertas incluyen cargos como operadores de tienda, asesores comerciales, cajeros, coordinadores, vendedores y auxiliares de punto de venta. De acuerdo con información del portal Magneto Empleos, las contrataciones son urgentes en ciudades como Medellín y el Valle de Aburrá, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales e Ibagué, además de municipios intermedios. Le puede interesar: Empleo en el sector salud: así puede aplicar a más de 8.000 ofertas

Demanda alta en el comercio minorista

El último trimestre del año es clave para el comercio en Colombia, especialmente en sectores como moda, hogar y alimentos. El crecimiento del consumo en temporada navideña y promociones como Black Friday han incrementado la demanda de personal en tiendas físicas. Empresas como Homecenter y Ara suelen reforzar sus equipos para atender el aumento en el flujo de clientes. De hecho, estas contrataciones temporales son también una puerta de entrada para quienes buscan vinculación permanente. El desempeño en estas temporadas suele abrir la posibilidad de continuar en las compañías.

Operadores de tienda y vendedores: para atención al cliente, surtido de estanterías y apoyo logístico. Asesores comerciales y cajeros: con habilidades en servicio al cliente, manejo de caja y buena comunicación. Coordinadores y líderes de punto de venta: con experiencia previa en retail o supervisión de equipos. Se valoran competencias como orientación al servicio, trabajo en equipo, proactividad y disponibilidad para trabajar en horarios rotativos durante sábados, domingos y festivos. Lea más: ¿Quiere trabajar desde casa? Buscan digitadores en Bogotá; bachilleres sin experiencia

Ofertas laborales para trabajar el fin de semana

A continuación enumeramos algunas de las ofertas más destacadas, pero si ninguna se ajusta a su perfil o ubicación, ingrese a este enlace y conozca toda la oferta.

Vendedor Fines De Semana Temporada De navidad - Bucaramanga

Salario a convenir. Responsabilidades: - Brindar asesoría técnica y especializada a los clientes en su departamento. - Realizar demostraciones de productos y servicios. - Apoyar la formación de vendedores en su departamento de especialidad. - Alcanzar los objetivos de venta establecidos. - Ofrecer un servicio al cliente excelente y personalizado. Requerimientos: - Disponibilidad para trabajar fines de semana durante la temporada navideña. - Pasión por el servicio al cliente y las ventas. - Habilidades de comunicación efectivas. - Capacidad para trabajar en un entorno dinámico. Aplique aquí.

Operador De Tienda Fines de Semana Barbosa, Antioquia

Salario: $ 570.000. Responsabilidades: - Atención y asesoría al cliente, manejo de caja, surtido de productos, control de inventario, apoyo en promociones y mantenimiento del orden en tienda. Requisitos: - Comprometido, con actitud y ganas de crecer en un entorno dinámico. - Nivel de estudios: Básica primaria hasta Tecnólogo. Postúlese acá.

Asesor fines de semana - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000. Requisitos: - Ser bachiller. - Experiencia mínima de 6 meses en retail venta de clazado, moda, entre otros. - Ofrecen un excelente ambiente laboral, capacitaciones constantes sobre el producto, oportunidades de plan carrera, estabilidad laboral y excelentes condiciones laborales. Responsabilidades: - Tendrá la labor de asesorar a nuestros clientes, de hacer seguimiento a sus actividades, manejar indicadores para la medición constante en los procesos comerciales, es importante que la persona tenga actitudpara las ventas que le apasione comisionar y asesorar. Envíe la hoja de vida aquí.

Coordinador / Cajero Fines de Semana - Bogotá

Salario: $ 1.740.000. Responsabilidades: - Supervisar el funcionamiento general. - Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos. - Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente. - Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada. - Manejar todos los medios de pago incluidos bonos. Requerimientos: - 3 meses de experiencia como cajero - Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral. - Experiencia en manejo de caja sistematizada. Postúlese ahora mismo en este enlace.

Cajero Fines de Semana Homecenter Industriales - Medellín y Valle de Aburrá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Registrar productos y servicios en el sistema POS y SCO. - Verificar descripción y valor de los productos. - Recaudar pagos mediante diferentes métodos establecidos. - Brindar un servicio al cliente excepcional. - Cerrar procesos de venta adecuadamente. Requerimientos: - Experiencia previa como cajero o en atención al cliente. - Habilidades básicas en manejo de sistemas POS. - Excelentes habilidades comunicativas. - Orientación al detalle. Conozca los detalles para aplicar en este enlace.

¿Cómo aplicar a través de Magneto Empleos?