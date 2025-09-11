Homecenter, Ara, Patprimo y Studio F ofrecen empleo para fines de semana: vacantes y cómo aplicar

Si está buscando una oportunidad laboral para complementar ingresos o ganar experiencia, Homecenter, Tiendas Ara, Patprimo y Studio F están en plena búsqueda de personal para trabajar los fines de semana en varias ciudades del país. Estas vacantes son ideales para estudiantes, personas con otros compromisos entre semana o quienes deseen explorar el sector comercial y de retail.
Las ofertas incluyen cargos como operadores de tienda, asesores comerciales, cajeros, coordinadores, vendedores y auxiliares de punto de venta.
De acuerdo con información del portal Magneto Empleos, las contrataciones son urgentes en ciudades como Medellín y el Valle de Aburrá, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales e Ibagué, además de municipios intermedios.
Le puede interesar: Empleo en el sector salud: así puede aplicar a más de 8.000 ofertas