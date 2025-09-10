x

Bogotá ofrece más de 72.000 vacantes laborales: estos son los sectores con mayor demanda y cómo aplicar

La capital concentra el 24 % de las empresas activas en Colombia y supera las 70.000 ofertas laborales, en servicio al cliente, ventas y administración.

    Servicio al cliente y ventas lideran la demanda de talento en la capital. FOTO: GETTY
    Magneto Empleos facilita la búsqueda de trabajo en sectores clave de Bogotá. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
10 de septiembre de 2025
bookmark

Bogotá vuelve a confirmarse como el epicentro empresarial del país, pues con el 24 % del total de empresas activas en Colombia, la capital es la ciudad que más oportunidades laborales concentra. De acuerdo con la plataforma Magneto Empleos, hay más de 72.000 vacantes disponibles, una cifra que llega en un momento positivo para el mercado laboral.

Y es que las grandes oportunidades laborales reflejan el dinamismo del mercado laboral en la capital, datos de la tasa de desempleo entre mayo y julio de 2025 lo confirman pues fue del 8,5 %, la más baja en los últimos 18 años.

Le puede interesar: Más de 11.500 vacantes en el sector BPO y servicio al cliente: Bogotá y Medellín concentran la mayoría

Sectores con mayor oportunidad laboral en Bogotá

Los sectores con más movimiento son Servicio al cliente (32.000 vacantes) y Ventas (27.000), seguidos por Administración y oficina (27.000). También destacan Mantenimiento y reparación (10.000) y Deportes y recreación (10.000), áreas que reflejan la diversificación del mercado de trabajo en la ciudad.

Este dinamismo reflejó como Bogotá es un polo de atracción para profesionales, técnicos y personas en busca de su primer empleo. Además, es una señal de la reactivación económica y la confianza de las empresas en seguir creciendo y contratando.

Por qué Bogotá lidera en empleo

Magneto Empleos facilita la búsqueda de trabajo en sectores clave de Bogotá. FOTO: GETTY

El mercado laboral de la ciudad es particularmente fuerte en sectores como comercio, servicios, tecnología y logística. Su posición estratégica, infraestructura y alta concentración de empresas hacen de la capital un lugar ideal para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional.

Lea más: ¿Busca empleo? Más de 4.600 vacantes ofrecen sueldos entre 2,5 y 3 millones de pesos en Colombia

Ofertas laborales más destacadas en Bogotá

Operario De Produccion Para Bodega En Bogotá

Salario: 1.423.500.

Responsabilidades:

- Operar equipos de codificación y etiquetado.

- Realizar mantenimiento preventivo de la maquinaria.

- Asegurar la calidad de los productos etiquetados.

- Colaborar con el equipo de producción para cumplir los objetivos diarios.

- Cumplir con las normas de seguridad establecidas.

Requerimientos:

- Experiencia previa en un entorno de producción.

- Conocimientos técnicos básicos de maquinaria de etiquetado.

- Capacidad para seguir instrucciones detalladas.

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

- Atención al detalle y precisión en el trabajo.

Aplique acá.

Asesor Ventas - Bogota

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000.

Responsabilidades:

- Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.

- Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

- Establecer relaciones sólidas con los clientes.

- Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

- Ser bachiller.

- Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Postúlese en este enlace.

Envíe la hoja de vida.

Tecnólogo de telecomunicaciones

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000.

Responsabilidades:

Brindar soporte avanzado y garantizar la continuidad operativa de soluciones LAN/WAN, fibra y SD-WAN.

Requisitos:

- Tecnólogo o estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas, Telecomunicaciones o afines.

- Experiencia en troubleshooting y soporte de redes empresariales.

Conocimientos técnicos deseables:

- LAN/WAN: OSI, TCP/IP, VLAN, STP/RSTP, EtherChannel

- Protocolos de enrutamiento: OSPF, BGP, EIGRP, RIP.

- Servicios: DHCP, DNS, NAT, PAT.

- Soluciones WiFi: Ruckus, Meraki, Mikrotik.

- Fibra óptica: Metro Ethernet, MPLS, GPON.

- SD-WAN: Fortinet, Versa.

- Seguridad en redes: firewalls y segmentación.

- Herramientas de gestión y monitoreo: ServiceNow, PRTG, Zabbix (o similares).

Conozca más detalles para aplicar acá.

Asesor Call Center - Atención Telefónica y Presencial

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000.

Responsabilidades:

- Realizar atención telefónica y presencial a clientes.

- Apertura de nuevas cuentas para clientes.

- Realizar visitas a los clientes para fortalecimiento de relaciones.

- Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

- Gestionar consultas y solicitudes de manera oportuna.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Experiencia mínima de 6 meses como agente de atención al cliente o similar.

- Alta capacidad comercial y actitud positiva.

- Disponibilidad para trabajar a tiempo completo.

Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse a las ofertas por Magneto Empleos?

Si buscas trabajo en la capital, Magneto Empleos es una de las plataformas más prácticas para aplicar:

1. Ingresa a Magneto Empleos.

2- En el buscador, escribe “Bogotá” y selecciona el sector de tu interés.

3- Revisa las vacantes, lee los requisitos y responsabilidades.

4- Haz clic en “Postularme” y completa tu perfil profesional.

5- Adjunta tu hoja de vida actualizada y sigue las instrucciones de la plataforma.

