Más de 11.500 vacantes en el sector BPO y servicio al cliente: Bogotá y Medellín concentran la mayoría

Bogotá lidera la oferta con 8.000 oportunidades, mientras que Medellín, Cali y Barranquilla refuerzan la importancia del BPO en la movilidad laboral del país.

  El sector BPO emplea a más de 700.000 personas en Colombia y se mantiene como una puerta de entrada laboral para jóvenes y recién graduados. FOTO: GETTY
    El sector BPO emplea a más de 700.000 personas en Colombia y se mantiene como una puerta de entrada laboral para jóvenes y recién graduados. FOTO: GETTY
  • : El BPO es uno de los sectores que más aporta a la formalización laboral en Colombia. FOTO: GETTY
    : El BPO es uno de los sectores que más aporta a la formalización laboral en Colombia. FOTO: GETTY
El Colombiano
09 de septiembre de 2025
bookmark

El sector de servicio al cliente y BPO (Business Process Outsourcing) sigue consolidándose como uno de los motores más dinámicos del empleo en Colombia. De acuerdo con la información de Magneto Empleos, actualmente hay más de 11.500 vacantes activas en esta industria, con una fuerte concentración en las principales ciudades del país.

Bogotá lidera la oferta con cerca de 8.000 plazas disponibles, mientras que Medellín supera las 2.000 oportunidades laborales. Cali y Barranquilla se reparten buena parte del resto de vacantes, confirmando la importancia de este sector en la generación de empleo urbano.

El BPO es, además, un rubro clave para la movilidad laboral de los jóvenes: en este sector suelen encontrarse las primeras oportunidades formales de empleo, flexibilidad horaria y posibilidades de crecimiento. En cifras de la Asociación Colombiana de BPO, esta industria emplea a más de 700.000 personas en el país, aportando de manera significativa al dinamismo económico y a la formalización.

Le puede interesar: Ofertas de trabajo en Grupo Levapan: vacantes en servicio al cliente, producción y tecnología

¿Cuáles son los perfiles que más oferta tienen en el sector BPO?

Las ofertas actuales abarcan perfiles de asesores de servicio al cliente, agentes de call center bilingües, representantes de ventas y cargos administrativos de apoyo, con posibilidades de contratación tanto presencial como remota.

Ofertas de empleo más destacadas del sector BPO

Agente De Ventas Call Center cliente español - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.200.000.

Responsabilidades:

- Recibir llamadas para ofrecer servicios de luz y gas.

- Actuar como mediador para migrar clientes.

- Ofrecer el portafolio de servicios públicos de manera profesional.

- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

- Brindar información clara y precisa a los clientes.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Experiencia previa en ventas preferentemente en call center.

- Disponibilidad para trabajar en horarios de madrugada.

- Actitud positiva y capacidad de aprendizaje rápido.

- Motivación por las ventas y superación personal.

Aplique aquí.

Representante de servicio al cliente - Barranquilla

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Estar recibiendo llamadas de forma regular, atendiendo consultas y preguntas de clientes.

Lea más: ¡Comience la semana con empleo! Más de 120.000 oportunidades a nivel nacional; paso a paso para aplicar

Requisitos:

- Al menos 6 meses de experiencia en customer service

excelente inglés.

- Que viva en Barranquilla o sus alrededores, la vacante es on site.

- Que sea una persona activa y dinámica, mientras más extrovertida mejor.

Postúlese acá.

Asistente De Reservas Turisticas Bilingüe + Comisiones sin límite - Bello, Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí

Salario a convenir.

Requisitos:

- Inglés (B2+).

- Actitud positiva y habilidades comunicativas.

- No se requiere experiencia.

Responsabilidades:

- Acompañar al cliente en procesos como reservas de hoteles, resolver inquietudes y aportar valor en cada llamada. al concretar la reserva ganas comisiones.

Envíe la hoja de vida.

Creador de Experiencia en Servicio al Cliente - Medellín

Salario: $ 1.637.025.

Responsabilidades:

- Brindar una atención excepcional a los usuarios que contactan la línea de servicio.

- Identificar las necesidades de los clientes y ofrecer soluciones oportunas.

- Mostrar y explicar los beneficios de los servicios de la compañía.

- Contribuir a mantener altos estándares de experiencia del cliente.

Requisitos:

- Formación o experiencia como Especialista en Experiencia del Cliente o Asesor de Experiencia.

- Pasión por el servicio al cliente y orientación al detalle.

- Habilidades de comunicación asertiva y empatía.

- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

Conozca más detalles en este enlace.

Servicio al cliente - Cali

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Realizar ventas telefónicas de manera efectiva, cumpliendo con los objetivos comerciales establecidos.

- Brindar un servicio al cliente de calidad, gestionando el mercado con orientación a resultados.

- Mantener una comunicación clara y empática con los clientes.

- Contribuir al crecimiento del equipo mediante compromiso y cumplimiento de metas.

Requisitos:

- Bachiller académico.

- Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas y servicio al cliente.

- Habilidades de comunicación, negociación y orientación al logro.

- Dinamismo y disposición para el trabajo en equipo.

Postúlese ahora mismo.

¿Cómo aplicar a las ofertas?

Los interesados pueden postularse a través de la plataforma Magneto Empleos, donde están centralizadas las vacantes disponibles. El proceso es sencillo:

1- Ingresar a www.magneto365.com.

2- Crear un perfil con datos personales y experiencia laboral.

3- Subir la hoja de vida en formato digital.

4- Filtrar las ofertas por sector “BPO y servicio al cliente” o por ciudad.

5- Postularse directamente en las vacantes de interés.

