Más de 11.500 vacantes en el sector BPO y servicio al cliente: Bogotá y Medellín concentran la mayoría

El sector de servicio al cliente y BPO (Business Process Outsourcing) sigue consolidándose como uno de los motores más dinámicos del empleo en Colombia. De acuerdo con la información de Magneto Empleos, actualmente hay más de 11.500 vacantes activas en esta industria, con una fuerte concentración en las principales ciudades del país.
Bogotá lidera la oferta con cerca de 8.000 plazas disponibles, mientras que Medellín supera las 2.000 oportunidades laborales. Cali y Barranquilla se reparten buena parte del resto de vacantes, confirmando la importancia de este sector en la generación de empleo urbano.
El BPO es, además, un rubro clave para la movilidad laboral de los jóvenes: en este sector suelen encontrarse las primeras oportunidades formales de empleo, flexibilidad horaria y posibilidades de crecimiento. En cifras de la Asociación Colombiana de BPO, esta industria emplea a más de 700.000 personas en el país, aportando de manera significativa al dinamismo económico y a la formalización.
