Estas son las 10 profesiones con peor salario tras graduarse, según estudios

Elegir una carrera universitaria no solo debería basarse en gustos o habilidades, también en la realidad del mercado laboral. De lo contrario, muchos jóvenes terminan enfrentándose a un panorama poco alentador: invertir años de estudio y esfuerzo para luego recibir un salario muy por debajo de las expectativas.

Un análisis de Go Banking Rates, con base en el mercado laboral de Estados Unidos, reveló cuáles son las profesiones peor remuneradas para los recién graduados, con salarios que en promedio apenas rondan los 42.000 dólares al año, (cerca de $168 millones de pesos colombianos), es decir, cerca de 3.500 dólares al mes.

