¡Aplique pues! De la Granja ofrece más de 30 empleos en Medellín y el Valle de Aburrá

Si busca una empresa que le brinde estabilidad laboral y crecimiento en el sector cárnico, De la Granja Antioquia S.A.S abrió más de 30 vacantes para diferentes áreas en Medellín y municipios del Valle de Aburrá. La compañía ofrece contratos indefinidos y busca personal comprometido para fortalecer su operación. Los sectores con mayor demanda de talento son bodega, logística y transporte; producción, operarios y manufactura; y servicio al cliente. La empresa destaca que estos perfiles son esenciales para garantizar la calidad de sus productos y la eficiencia de sus procesos. Le puede interesar: Maquila busca talento en Medellín: hay ofertas laborales en diversos sectores

Una empresa comprometida con la calidad

De la Granja Antioquia S.A.S se describe como “un equipo apasionado, que procesa y comercializa productos cárnicos de alta calidad, buscando la satisfacción de nuestros clientes, mediante la mejora continua, el cumplimiento y la oferta competitiva”. Lea más: ¡Aproveche! Alkosto y Ktronix ofrecen más de 380 empleos en varias ciudades de Colombia

Fileteador de pechuga - Planta de Producción

Salario: $ 1.746.000.

Responsabilidades:

- Filetear porcionar y gramificar pechugas según las especificaciones de producción y cliente.

- Cumplir con los tiempos y metas de productividad asignados.

- Garantizar el correcto uso y cuidado de cuchillos y herramientas de corte.

- Mantener orden aseo y disciplina en su puesto de trabajo.

- Reportar desviaciones o hallazgos en producto equipos o procesos.

- Cumplir estrictamente con normas de seguridad e inocuidad (Decreto 1500 BPM HACCP).

Requerimientos:

- Bachiller o básica secundaria.

- Mínimo 6 meses de experiencia en procesos de fileteo y/o desposte en la industria cárnica.

- Carnet de Manipulador de Alimentos vigente (indispensable).

- Disponibilidad para trabajar en ambientes fríos (cavas de proceso y cuartos de refrigeración).

- Conocimientos básicos en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y protocolos de inocuidad.

Operario de Producción en Industria Cárnica

Salario: $ 1.543.000. Responsabilidades: - Apoyo en labores de deshuese de pechuga fileteo pesaje y empaque. - Apoyo en procesos de derivados carnicos, embutido, corte de carne - Cumplir estrictamente los protocolos de higiene inocuidad y seguridad establecidos. - Garantizar orden disciplina y calidad en cada etapa del proceso productivo. Requerimientos: - Experiencia mínima de 6 meses en la industria cárnica preferiblemente en deshuese fileteo pesaje y empaque; corte, embutido... - Carnet vigente de Manipulador de Alimentos. - Disponibilidad para trabajar en ambientes fríos y cavas de proceso. - Compromiso con el cumplimiento de protocolos de inocuidad y calidad. Postúlese en este enlace.

Electromecánico de planta de producción cárnica

Salario: $ 2.400.000. Responsabilidades: - Ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos electromecánicos (motores, tableros, bombas, compresores, reductores, transportadores, entre otros). - Diagnosticar fallas en sistemas eléctricos, mecánicos, neumáticos e hidráulicos de los equipos de planta. - Apoyar en la calibración, instalación y puesta en marcha de maquinaria de procesamiento y refrigeración cárnica. - Realizar conexiones eléctricas seguras conforme a normatividad RETIE y protocolos internos. - Garantizar el cumplimiento de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en las intervenciones. - Documentar los mantenimientos realizados en software (mantum). - Participar en la elaboración y ejecución de planes de mantenimiento preventivo y predictivo. - Mantener la limpieza y orden en el área de trabajo, cuidando herramientas y equipos. - Velar por la seguridad propia, de los compañeros y de los alimentos durante las intervenciones. Requisitos: - Formación: técnico o tecnólogo en electromecánica, mecatrónica, electricidad industrial o áreas afines. - Experiencia: mínimo dos años en mantenimiento electromecánico en plantas de alimentos o industria afín. Conocimientos específicos: - Electricidad industrial y normativa RETIE. - Mecánica industrial y soldadura básica (deseable). - Neumática e hidráulica. - Equipos de refrigeración industrial y túneles de congelación (deseable). - BPM y normatividad de seguridad alimentaria. Envíe la hoja de vida.

Supervisor de logística

Salario: $ 2.200.000 a $ 2.500.000. Responsabilidades: - Supervisar la recepción de productos en bodega. - Garantizar el adecuado almacenamiento y organización de mercancía. - Coordinar la separación y despacho eficiente de pedidos. - Utilizar el sistema WMS para optimizar operaciones logísticas. - Liderar y motivar al equipo de trabajo en turnos rotativos. - Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad en cavas de refrigeración y congelación. Requerimientos: - Tecnólogo en logística o carreras afines. - Experiencia mínima de un año en cargos similares. - Conocimiento avanzado en sistemas WMS. - Capacidad de liderazgo y manejo de personal. - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos incluyendo nocturnos. Edad entre 25 y 45 años. Conozca más detalles.

Conductor de Vehículos NPR y NKR

Salario a convenir. Responsabilidades: - Mantener el vehículo en buen estado - Asegurar la entrega oportuna de pedidos - Recaudar correctamente el dinero de los clientes - Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial Requerimientos: - Dos años de experiencia en conducción de vehículos de 5 a 8 toneladas. - Licencia categoría C2. - Ausencia de infracciones de tránsito. - Certificación en manipulación de alimentos. Postúlese ahora mismo.

¿Cómo postularse?