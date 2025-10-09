Hay trabajo: Gold RH S.A.S está contratando en producción, logística y servicio al cliente

La empresa Gold RH S.A.S, especializada en servicios de recursos humanos y outsourcing, abrió 109 nuevas oportunidades laborales en todo el país. Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia, especialmente en áreas operativas y de apoyo, con contratación inmediata según el perfil.
Las áreas con mayor número de vacantes se concentran en producción, operarios y manufactura, además de bodega, logística y transporte, servicio al cliente y servicios generales. Son sectores que mantienen una alta demanda por el aumento de la actividad industrial y comercial durante el cierre del año.
Entre los cargos más buscados están auxiliares de producción, operarios de planta, conductores, auxiliares logísticos, personal de aseo y asesores de servicio al cliente. Varias de las vacantes no requieren experiencia previa, lo que las convierte en una excelente opción para quienes buscan su primer empleo formal o una oportunidad temporal.
