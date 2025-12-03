Abren desacato a Petro tras acusar de “bandido” al exgerente de Coosalud y no retractarse

El origen del proceso está en un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitido el pasado 21 de noviembre, en el que se protegieron los derechos a la honra, el buen nombre y el debido proceso del directivo.

Un juzgado de Bogotá abrió un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no cumplir la orden de retractarse y ofrecer disculpas públicas por las acusaciones que hizo en contra de la EPS Coosalud y de su entonces presidente, Miguel González Montaño. La decisión llega después de que, pese a una orden judicial, el mandatario no corrigiera sus declaraciones.

En esa decisión, el Tribunal concluyó que Petro vulneró esos derechos al afirmar públicamente que González Montaño “se robó la plata” de Coosalud y al describirlo como “un bandido”, relacionándolo con la presunta pérdida de más de 200.000 millones de pesos del sistema de salud.

“Se robaron la plata COOSALUD que nace en Cartagena, que es una cooperativa de verdad, sus dueños, que tenemos que hacer algo, pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas por cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido, y la junta directiva de esta COOSALUD es el hermano del expresidente de Colombia Andrés Pastrana, y a ver, acuérdense, el hermano también o primo del expresidente Santos”, señaló el presidente Petro.

Para los magistrados, no existe evidencia que respalde esas afirmaciones, por lo que ordenaron al presidente retractarse en un plazo de cinco días y abstenerse de volver a hacer señalamientos en su contra desde cualquier medio institucional o bajo su titularidad.

Entérese: ¿Qué hay detrás de los “despidos masivos” en Minjusticia y MinTic?

Sin embargo, esa orden no se cumplió. Fue el propio González Montaño, a través de su abogado, quien informó al despacho judicial sobre el presunto incumplimiento, lo que llevó al Juzgado 24 Administrativo de Bogotá a abrir formalmente el incidente de desacato.

Ahora, el juzgado deberá determinar si el presidente violó la orden judicial y, de ser así, qué medidas correctivas o sanciones proceden. El caso vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre las declaraciones públicas del mandatario y los límites legales que le imponen las decisiones judiciales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue explícito sobre la forma en que el presidente Gustavo Petro debe cumplir la orden de retractarse. Las disculpas deben emitirse en los mismos espacios donde hizo las acusaciones iniciales. Es decir, a través de una publicación en la red social X y mediante una alocución presidencial, si corresponde a ese formato.

Amplíe la noticia: Nombramiento de José Alexis Mahecha en la ITRC prende alertas por el cargo de su hijo en Coljuegos, ¿estaría inhabilitado?

Además, el Tribunal insistió en que el mandatario debe informar de manera detallada cuáles acciones tomó para acatar la orden y, a partir de ese momento, abstenerse de cualquier comentario o mensaje que pueda volver a afectar los derechos de Jaime Miquel González Montaño.

Este no es un episodio aislado. En varias oportunidades, la justicia ha exigido al presidente rectificar afirmaciones, disculparse o corregir datos difundidos desde sus cuentas oficiales. Pese a ello, en distintos casos Petro ha desatendido esas órdenes, lo que ha derivado en nuevos llamados de atención y en advertencias sobre el impacto que tienen sus mensajes en el buen nombre de las personas que menciona.