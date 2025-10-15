x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Claro abrió convocatoria para formación técnica con prácticas y posibilidad de empleo en Bogotá

La compañía abre una oportunidad para bachilleres que deseen formarse en un programa técnico con prácticas en Claro Colombia, con apoyo económico y proyección laboral.

  • Los aprendices de Claro reciben apoyo del 75% al 100% del salario mínimo según la etapa de formación. FOTO: GETTY
    Los aprendices de Claro reciben apoyo del 75% al 100% del salario mínimo según la etapa de formación. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
15 de octubre de 2025
bookmark

Comenzar una carrera profesional genera miedo, ansiedad y es todo un reto para quienes acaban de terminar el colegio y no cuentan con experiencia. Por eso, Claro Colombia abrió una convocatoria dirigida a bachilleres interesados en estudiar un Técnico en Operaciones Administrativas y Comerciales, con la posibilidad de realizar sus prácticas directamente en la empresa.

El programa se desarrolla en alianza con un centro de formación privado, y ofrece a los participantes la posibilidad de aprender en un entorno laboral real, al tiempo que reciben un apoyo económico mensual durante su etapa de formación.

Le puede interesar: ¡Aproveche! Distrihogar abrió más de 120 vacantes laborales en Medellín y La Estrella

Beneficios del programa de formación en Claro

Durante la etapa lectiva, los aprendices recibirán un apoyo de sostenimiento equivalente al 75% del salario mínimo mensual legal vigente (SMLV).

En la etapa productiva, cuando comienzan sus prácticas en la compañía, el beneficio aumenta al 100% del SMLV, además de auxilio de transporte, afiliación a EPS, ARL y pago de prestaciones sociales y parafiscales.

Uno de los mayores atractivos de esta convocatoria es la posibilidad de continuar trabajando en Claro al finalizar los estudios, siempre que el desempeño del aprendiz sea destacado.

“El talento y la señal de Claro siempre llegan lejos”, destaca la compañía.

Lea más: Socoda busca nuevos talentos: hay 20 ofertas de empleo en producción, logística y ventas

Requisitos para aplicar

- Ser bachiller graduado.

- No haber tenido contrato de aprendizaje previo.

- Tener disponibilidad para formarse y realizar prácticas en Bogotá, D.C.

- Contar con interés por el área administrativa y comercial.

La empresa resalta además su compromiso con la diversidad e inclusión: “No importa quién seas, ni de dónde vengas. En Claro estamos convencidos de que la diversidad y el desempeño trabajan juntos”.

Conozca también: Estudie y trabaje con Grupo Bios: oportunidad para ser técnico en asesoría comercial en Itagüí

¿Cómo postularte a la convocatoria?

Las personas interesadas pueden aplicar a través de Magneto Empleos, la plataforma de reclutamiento oficial de la compañía.

Para hacerlo, basta con crear un perfil, subir la hoja de vida actualizada y buscar la vacante con el nombre “Estudia un Técnico Comercial y haz tus prácticas en Claro”.

Cabe recordar que Magneto y sus empresas aliadas nunca solicitan dinero a cambio de participar en un proceso de selección. Si identificas alguna irregularidad, repórtala directamente en la página oficial.

Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida