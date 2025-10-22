Ocho de cada diez latinoamericanos aseguran sentirse satisfechos en su empleo, pero hay desafíos para las empresas, ¿cuáles son?

Lograr que las personas se sientan felices en su trabajo es una estrategia potente que impacta directamente en la productividad, la innovación y la permanencia del talento. De acuerdo con el Informe de Felicidad Organizacional de Buk, ocho de cada diez latinoamericanos aseguran sentirse satisfechos en su empleo. Sin embargo, mantener ese bienestar en medio de los cambios laborales actuales sigue siendo uno de los grandes retos para las empresas. Con eso en mente nació People Day, un festival de gestión humana organizado por Buk que reúne a líderes empresariales, expertos en bienestar y profesionales del talento para conversar sobre cómo construir culturas organizacionales más humanas y sostenibles. Según Gabriela Durán, Country Manager de Buk en Colombia, “People Day es un espacio creado para cuidar a quienes cuidan dentro de las empresas. Buscamos reconocer el valor de los equipos de talento humano, porque son ellos quienes sostienen la cultura y el bienestar de las organizaciones”. Le puede interesar: ¿Podría estar en riesgo de ser despedido? Estas son las señales y cómo anticiparse

Cinco pilares para mantener la felicidad en el trabajo

People Day reunió a más de 1.000 profesionales de talento humano en torno al bienestar laboral. FOTO: GETTY

Durante el encuentro, voces internacionales como Carlos Páez, Borja Castelar, SalvaRock, Efrén Martínez y Brigitte Baptiste coincidieron en que la felicidad en el trabajo no es un beneficio aislado, sino una construcción diaria que parte de cinco pilares esenciales: Orgullo: reforzar el sentido de pertenencia y hacer visible el aporte individual al propósito colectivo. Propósito: alinear los valores personales con los de la organización para multiplicar la motivación. Cultura: vivir con coherencia lo que la empresa comunica y promueve. Flexibilidad: equilibrar vida personal y laboral para cuidar la salud mental y el compromiso. Confianza: dar autonomía y participación en la toma de decisiones para fortalecer los lazos internos. "La felicidad laboral se construye con acciones cotidianas: escuchar, reconocer, comunicar mejor y permitir mayor flexibilidad", añadió Durán.