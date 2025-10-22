Ocho de cada diez latinoamericanos aseguran sentirse satisfechos en su empleo, pero hay desafíos para las empresas, ¿cuáles son?

Lograr que las personas se sientan felices en su trabajo es una estrategia potente que impacta directamente en la productividad, la innovación y la permanencia del talento. De acuerdo con el Informe de Felicidad Organizacional de Buk, ocho de cada diez latinoamericanos aseguran sentirse satisfechos en su empleo. Sin embargo, mantener ese bienestar en medio de los cambios laborales actuales sigue siendo uno de los grandes retos para las empresas.
Con eso en mente nació People Day, un festival de gestión humana organizado por Buk que reúne a líderes empresariales, expertos en bienestar y profesionales del talento para conversar sobre cómo construir culturas organizacionales más humanas y sostenibles.
Según Gabriela Durán, Country Manager de Buk en Colombia, “People Day es un espacio creado para cuidar a quienes cuidan dentro de las empresas. Buscamos reconocer el valor de los equipos de talento humano, porque son ellos quienes sostienen la cultura y el bienestar de las organizaciones”.
