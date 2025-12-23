Estas empresas se unieron a Medellín Cero Hambre para que 1.000 personas no se queden sin comer en Navidad

La estrategia se fundamenta en que las personas que vayan a los mercados Supermú hagan su donativo, comprando el mercado definido por ellos, y estos serán recolectados para entregarlos a las familias más vulnerables de la ciudad, mediante este programa.

Con la idea de que 1.000 personas de Medellín no se queden sin comer esta Navidad, las empresas del Grupo Nutresa y Supermú (antes La Vaquita), así como sus clientes, anunciaron que se unirán a la estrategia Cero Hambre, liderada por la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Inclusión.

Luz María Ramírez, secretaria de Inclusión Social de Medellín, explicó que “desde la Alcaldía de Medellín creemos en generar confianza y en construir relaciones de valor con las empresas, las fundaciones y la ciudadanía. Cuando trabajamos juntos, logramos llegar a más familias y transformar realidades concretas, especialmente de quienes hoy necesitan apoyo para alimentarse”.

Dentro del mercado que se podrá pagar como donativo por parte de los interesados, habrá productos del Grupo Nutresa, con los cuales las familias beneficiadas por esta estrategia podrán tener una cena navideña en las mejores condiciones posibles.

Así, los beneficiados con los 1.000 mercados que se esperan recolectar podrán mitigar los problemas alimentarios de estas familias, al menos durante esta temporada.

“Cada cliente que se suma está haciendo un gesto poderoso. Desde nuestras tiendas queremos facilitar que donar sea un acto sencillo, cercano y lleno de sentido, porque cada mercado comprado se convierte en alimento para una familia de Medellín”, expresó Juan Gabriel Ángel, gerente de las tiendas Supermú.

Esta es tan solo una de las estrategias que se abanderan desde la Alcaldía de Medellín para combatir la crisis alimentaria en la ciudad, teniendo en cuenta que 221.000 hogares presentan problemas de alimentación severa y moderada.