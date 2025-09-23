¡Hay más de 8.000 ofertas laborales en gastronomía! Así puede aplicar

Si hay un sector que movilicen la economía del país son el de gastronomia. De hecho, hay 8.950 ofertas de empleo relacionadas con este.
Las ciudades con más oportunidades de empleo en gastronomía son Bogotá, Medellín y Cali. Entre los roles más requeridos por las empresas están:
- Auxiliares de cocina.
- Meseros.
- Cajeros multifuncionales.
- Operarios de producción.
- Panaderos.
Además, cerca de 1.000 ofertas en esta área no requieren de experiencia previa, por lo que se abren a la posibilidad de ser la puerta de entrada de diversas personas al mercado laboral.
