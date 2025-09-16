x

Trabaje en Naf Naf: la empresa busca talento en Medellín y el Valle de Aburrá, ¿cómo aplicar?

Las ofertas laborales están concentradas en los sectores de bodega, logística y transporte, servicio al cliente, ventas, entre otros.

  • Naf Naf cuenta con más de 80 puntos distribuídos en todo el país. FOTO: CORTESÍA
    Naf Naf cuenta con más de 80 puntos distribuídos en todo el país. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
16 de septiembre de 2025
bookmark

Naf Naf, marca colombiana de ropa con más de 25 años de recorrido, está en busca de personal para engrosar su plantilla de colaboradores. Esta empresa tiene a disposición más de 30 cupos laborales distribuidos en ciudades como Medellín y los municipios aledaños al Valle de Aburrá.

Cabe destacar que estas vacantes se encuentran disponibles por medio del portal de Magneto Empleos, donde cada usuario interesado en las ofertas se debe registrar y tener el perfil completado.

Le puede interesar: Alkomprar abrió convocatoria de empleo a nivel nacional y en varias ciudades del país: estas son las vacantes

Sectores donde Naf Naf requiere el talento

Las áreas con mayor necesidad de contratación son:

- Bodega, logistica y transporte.

- Servicio al cliente.

- Diseño, arquitectura y artes escénicas.

- Ventas.

“Creamos moda versátil, de alta calidad y fit perfecto. Siendo reconocidos por nuestra cercanía, experiencia empática y conexión permanente, cocreando con nuestros diferentes grupos de interés”, dice la compañía en su lading de Magneto.

Lea más: GCO ofrece más de 100 vacantes en Colombia en ventas, servicio al cliente y administración y oficina

Ofertas más destacadas en Naf Naf

Conoce las ofertas de empleo

Coordinador/a de Fotografía

Salario: $ 3.973.271.

Funciones:

Coordinar y liderar producciones fotográficas (campañas, ecommerce, colecciones, eventos).

Supervisar iluminación, edición y revelado de material fotográfico.

Gestionar el archivo fotográfico y asegurar el orden de la información.

Investigar tendencias visuales y aplicarlas en propuestas creativas.

Administrar el cronograma y presupuesto asignado al área de fotografía.

Asegurar que el contenido esté alineado con el ADN de la marca y los tiempos de entrega.

Habilidades:

- Liderazgo.

- Diseño gráfico.

Aplique aquí.

Supernumerario Medellín - Temporada Fin De Año

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Apoyar en el área de bodega, organizando las prendas y asegurando que todo esté listo para que nuestras clientas vivan la mejor experiencia de moda.

- Ayudar a que la tienda funcione a la perfección durante la temporada más activa del año.

Requisitos:

- No necesitas experiencia, solo muchas ganas de aprender y actitud positiva.

- Disponibilidad de tiempo completo, con un día de descanso a la semana.

Postúlese en este enlace.

Cajero(a) De Ventas Medellín - Temporada Fin De Año

Salario: $ 1.423.500.

Requisitos:

- Experiencia mínima de seis meses en manejo de caja y medios de pago

- Actitud alegre, responsable y con ganas de crecer

-

Disponibilidad para trabajar tiempo completo, con un día de descanso semanal.

Envíe la hoja de vida.

Asesor(a) De Ventas Medellín - Temporada Fin De Año

Salario: $ 1.423.500.

Requisitos:

- No requerimos experiencia laboral

- Solo pedimos que tengas excelente actitud, muchas ganas de aprender y de dar lo mejor al cliente

- Disponibilidad de tiempo completo (trabajo de domingo a domingo con 1 día de descanso a la semana)

¿Que ofrecen?

- Vinculación directa con todas las prestaciones de ley

- Salario mínimo legal vigente + auxilio de transporte

- Comisiones por cumplimiento

- Ubicación en la tienda más cercana a tu casa o con mejor acceso para ti (tenemos vacantes en todos los centros comerciales del Valle de Aburrá).

Conozca más detalles aquí.

Coordinador/a de Comunicaciones

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Investigar tendencias y estrategias de comunicación y marketing digital.

- Diseñar y coordinar campañas y proyectos de comunicación alineados con la estrategia de branding.

- Conceptualizar y producir contenido gráfico y piezas para campañas, POP y materiales de marca.

- Liderar la fábrica de contenido para estrategias comerciales y coordinar con equipos creativos.

- Crear piezas para eventos, lanzamientos y experiencias de marca.

- Supervisar el presupuesto de comunicación y garantizar la efectividad en la gestión del área.

- Impulsar el desarrollo de competencias propias y del equipo.

Comience la semana buscando trabajo: en Magneto hay más de 127.000 vacantes listas para aplicar

Requisitos:

- Experiencia en comunicación, marketing o diseño gráfico aplicado a marca.

- Habilidades en liderazgo, comunicación asertiva y orientación a resultados.

- Conocimiento en herramientas digitales y estrategias de marketing.

Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Naf Naf en Magneto?

Los interesados en postularse a las vacantes de Naf Naf pueden hacerlo a través de la plataforma Magneto Empleos, un portal especializado en conectar empresas y candidatos. Estos son los pasos recomendados:

Crea o actualiza tu perfil en Magneto: Ingresa a la plataforma y completa tu información personal, experiencia laboral, estudios y habilidades. Un perfil completo aumenta las probabilidades de ser contactado.

Busca “Naf Naf” en el buscador de empresas o vacantes: Usa palabras clave como “Naf Naf Colombia” para encontrar las oportunidades activas.

Selecciona la vacante que se ajuste a tu perfil: Lee cuidadosamente los requisitos y funciones para confirmar que cumples con las condiciones.

Haz clic en “Aplicar”: Adjunta tu hoja de vida actualizada en formato PDF o Word y completa las preguntas adicionales que solicite la empresa.

Monitorea tu postulación: Revisa tu correo y las notificaciones de Magneto para estar atento a pruebas, entrevistas o solicitudes de información adicional.

Consejos para aumentar tus posibilidades

Adapta tu hoja de vida al puesto: Destaca experiencia y logros relevantes para el cargo.

Incluye palabras clave del sector moda y retail: Ayuda a que tu perfil sea detectado por los filtros automáticos de las empresas.

Destaca tu experiencia en atención al cliente y ventas: Naf Naf busca perfiles orientados al servicio y con habilidades comerciales.

Prepárate para la entrevista: Investiga sobre la marca y sus valores para mostrar afinidad con su cultura organizacional.

Sé proactivo: Si no resultas seleccionado, guarda alertas de búsqueda en Magneto para recibir notificaciones de nuevas vacantes.

