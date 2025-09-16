Trabaje en Naf Naf: la empresa busca talento en Medellín y el Valle de Aburrá, ¿cómo aplicar?

Sectores donde Naf Naf requiere el talento

Las áreas con mayor necesidad de contratación son: - Bodega, logistica y transporte. - Servicio al cliente. - Diseño, arquitectura y artes escénicas. - Ventas. “Creamos moda versátil, de alta calidad y fit perfecto. Siendo reconocidos por nuestra cercanía, experiencia empática y conexión permanente, cocreando con nuestros diferentes grupos de interés”, dice la compañía en su lading de Magneto. Lea más: GCO ofrece más de 100 vacantes en Colombia en ventas, servicio al cliente y administración y oficina

Ofertas más destacadas en Naf Naf

Coordinador/a de Fotografía

Salario: $ 3.973.271. Funciones: Coordinar y liderar producciones fotográficas (campañas, ecommerce, colecciones, eventos). Supervisar iluminación, edición y revelado de material fotográfico. Gestionar el archivo fotográfico y asegurar el orden de la información. Investigar tendencias visuales y aplicarlas en propuestas creativas. Administrar el cronograma y presupuesto asignado al área de fotografía. Asegurar que el contenido esté alineado con el ADN de la marca y los tiempos de entrega. Habilidades: - Liderazgo. - Diseño gráfico. Aplique aquí.

Supernumerario Medellín - Temporada Fin De Año

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Apoyar en el área de bodega, organizando las prendas y asegurando que todo esté listo para que nuestras clientas vivan la mejor experiencia de moda. - Ayudar a que la tienda funcione a la perfección durante la temporada más activa del año. Requisitos: - No necesitas experiencia, solo muchas ganas de aprender y actitud positiva. - Disponibilidad de tiempo completo, con un día de descanso a la semana. Postúlese en este enlace.

Cajero(a) De Ventas Medellín - Temporada Fin De Año

Salario: $ 1.423.500. Requisitos: - Experiencia mínima de seis meses en manejo de caja y medios de pago - Actitud alegre, responsable y con ganas de crecer - Disponibilidad para trabajar tiempo completo, con un día de descanso semanal. Envíe la hoja de vida.

Asesor(a) De Ventas Medellín - Temporada Fin De Año

Salario: $ 1.423.500. Requisitos: - No requerimos experiencia laboral - Solo pedimos que tengas excelente actitud, muchas ganas de aprender y de dar lo mejor al cliente - Disponibilidad de tiempo completo (trabajo de domingo a domingo con 1 día de descanso a la semana) ¿Que ofrecen? - Vinculación directa con todas las prestaciones de ley - Salario mínimo legal vigente + auxilio de transporte - Comisiones por cumplimiento - Ubicación en la tienda más cercana a tu casa o con mejor acceso para ti (tenemos vacantes en todos los centros comerciales del Valle de Aburrá). Conozca más detalles aquí.

Coordinador/a de Comunicaciones

Salario a convenir. Responsabilidades: - Investigar tendencias y estrategias de comunicación y marketing digital. - Diseñar y coordinar campañas y proyectos de comunicación alineados con la estrategia de branding. - Conceptualizar y producir contenido gráfico y piezas para campañas, POP y materiales de marca. - Liderar la fábrica de contenido para estrategias comerciales y coordinar con equipos creativos. - Crear piezas para eventos, lanzamientos y experiencias de marca. - Supervisar el presupuesto de comunicación y garantizar la efectividad en la gestión del área. - Impulsar el desarrollo de competencias propias y del equipo. Conozca también: Comience la semana buscando trabajo: en Magneto hay más de 127.000 vacantes listas para aplicar Requisitos: - Experiencia en comunicación, marketing o diseño gráfico aplicado a marca. - Habilidades en liderazgo, comunicación asertiva y orientación a resultados. - Conocimiento en herramientas digitales y estrategias de marketing. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Naf Naf en Magneto?

Los interesados en postularse a las vacantes de Naf Naf pueden hacerlo a través de la plataforma Magneto Empleos, un portal especializado en conectar empresas y candidatos. Estos son los pasos recomendados: Crea o actualiza tu perfil en Magneto: Ingresa a la plataforma y completa tu información personal, experiencia laboral, estudios y habilidades. Un perfil completo aumenta las probabilidades de ser contactado. Busca “Naf Naf” en el buscador de empresas o vacantes: Usa palabras clave como “Naf Naf Colombia” para encontrar las oportunidades activas. Selecciona la vacante que se ajuste a tu perfil: Lee cuidadosamente los requisitos y funciones para confirmar que cumples con las condiciones. Haz clic en “Aplicar”: Adjunta tu hoja de vida actualizada en formato PDF o Word y completa las preguntas adicionales que solicite la empresa. Monitorea tu postulación: Revisa tu correo y las notificaciones de Magneto para estar atento a pruebas, entrevistas o solicitudes de información adicional.

Consejos para aumentar tus posibilidades