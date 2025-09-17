Empleo sin experiencia: así puede aplicar a más de 50.000 ofertas laborales en Colombia

Para muchos colombianos, sobre todo jóvenes, buscar el primer empleo suele sentirse como una carrera cuesta arriba. Sin embargo, plataformas como Magneto Empleos están demostrando que las oportunidades existen y que el mercado laboral está más abierto de lo que parece. Actualmente, hay más de 50.000 vacantes para personas sin experiencia en todo el país. Los sectores con mayor movimiento son servicio al cliente y afines, administración y oficina, ventas, mantenimiento y reparación, y deporte y recreación. Le puede interesar: Requeridos con urgencia: empresas abren más de 100 mil ofertas con selección rápida

Empresas que más están contratando personas sin experiencia

Además, 2.400 plazas son contratos de aprendizaje, ideales para estudiantes o practicantes. Entre las compañías que más están contratando se encuentran: - Tiendas Ara. - ManpowerGroup. - Gopass. - Crystal, Todas estas con procesos de selección ágiles debido a la urgencia de cubrir estos puestos.

Ofertas laborales sin experiencia

Asesor comercial con contratación inmediata - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 + Auxilio de transporte $200.000 + Todo lo de ley + Comisiones sin techo (Pagos quincenales cada 5 y 20). Responsabilidades: - Ofrecer aplicación de servicios Gopass, venta en frío de aplicación que facilita pagos electrónicos. En un punto fijo, no es TAT ni PAP. Requisitos: - Bachiller culminado y certificado. Lea más: Trabaje en Naf Naf: la empresa busca talento en Medellín y el Valle de Aburrá, ¿cómo aplicar? Beneficios: - Crecimiento laboral. - Bonos. - Estabilidad laboral. - Aumento de salario de 140.000 al cumplir el 3er mes en la compañía. Aplique aquí.

Asistente de gestión integral de la orden - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Gestionar los envíos de los clientes desde la generación de la Orden de Despacho hasta la salida del pedido de nuestra bodega para cumplir con los tiempos definidos con el cliente. - Gestionar las solicitudes de devoluciones/reclamaciones que envíe el cliente dentro de los tiempos acordados. - Enviar al cliente toda su documentación de despacho. - Elaborar y enviar informes semanales comerciales y/o de despacho. - Facilitar la negociación de los requisitos entre el área y múltiples interesados. Requerimientos: - Tecnólogo o Profesional en Comercio Internacional Logística Internacional Administración de Empresas Negocios Internacionales o campos relacionados. - De 0-1 año de experiencia en gestión de pedidos o áreas relacionadas. - Excel intermedio. - Inglés básico a intermedio. Postúlese acá.

Asistente de reservas turisticas bilingüe- comisiones + Bonos - Medellín y Valle de Aburrá

Salario a convenir. Requisitos: - Inglés (B2+) - Actitud positiva y habilidades comunicativas - No se requiere experiencia. Responsabilidades: - Acompañar al cliente en procesos como reservas de hoteles, resolver inquietudes y aportar valor en cada llamada. al concretar la reserva ganas comisiones. Envíe la hoja de vida.

Auxiliar de diseño gráfico para tiendas sin experiencia - Pereira

Salario: $ 1.424.000. Responsabilidades: - Realizar la personalización del producto asegurando los procedimientos definidos por la compañía, las normas de seguridad establecidas y la satisfacción del cliente. - Asesorar al cliente frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos, las características y cuidados de estos y las campañas comerciales de la compañía garantizando la fidelización del cliente. - Garantizar el óptimo funcionamiento de la máquina correspondiente asegurando su limpieza, las condiciones idóneas para su operación y la disponibilidad de insumos y herramientas necesarios. Conozca también: ¿Busca empleo? Hay más de 1.500 oportunidades de trabajo híbrido en Bogotá Requisitos: - Bachiller graduado. - Conocieminto en programas diseño (Corel, illustrator, Photoshop). - Experiencia en atencion o servicio a clientes. - Trabajo en equipo. Conozca más detalles aquí.

Consejos para aplicar a una oferta sin experiencia

1- Destaca habilidades blandas y actitud: la puntualidad, el trabajo en equipo y la disposición para aprender pesan tanto como la experiencia. Mencione ejemplos concretos de proyectos escolares, voluntariados o actividades en equipo. 2- Personalice su hoja de vida: aunque no tenga experiencia laboral formal, incluye cursos, certificaciones cortas o competencias que sumen al cargo. Usa un formato sencillo y compatible con sistemas de seguimiento (ATS). 3- Prepara una breve presentación personal: practique un discurso de 30 segundos donde expliques quién eres, qué sabes hacer y por qué te interesa el puesto. 4- postule a varias vacantes relacionadas: no se limite a una sola oferta. Aumenta tus probabilidades aplicando en diferentes sectores o cargos afines. 5- Sea proactivo en el seguimiento: si la empresa ofrece canales de contacto, pregunta por el estado de tu postulación de manera respetuosa.

