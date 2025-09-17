Empleo sin experiencia: así puede aplicar a más de 50.000 ofertas laborales en Colombia

Para muchos colombianos, sobre todo jóvenes, buscar el primer empleo suele sentirse como una carrera cuesta arriba. Sin embargo, plataformas como Magneto Empleos están demostrando que las oportunidades existen y que el mercado laboral está más abierto de lo que parece. Actualmente, hay más de 50.000 vacantes para personas sin experiencia en todo el país.
Los sectores con mayor movimiento son servicio al cliente y afines, administración y oficina, ventas, mantenimiento y reparación, y deporte y recreación.
