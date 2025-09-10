x

Orbia busca talento en Colombia: más de 40 oportunidades laborales en Bogotá, Medellín y Cali

Ingenierías, construcción e infraestructura son algunos de los campos donde Orbia busca talento. Conozca cómo aplicar aquí.

  La empresa global promueve un ambiente diverso, innovador y orientado al crecimiento profesional. FOTO: GETTY
    La empresa global promueve un ambiente diverso, innovador y orientado al crecimiento profesional. FOTO: GETTY
  • Magneto Empleos es la plataforma para postularte a estas vacantes de Orbia. FOTO: GETTY
    Magneto Empleos es la plataforma para postularte a estas vacantes de Orbia. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 9 horas
bookmark

Si sueña con trabajar en una empresa global que combina innovación, sostenibilidad y propósito, hay buenas noticias: ="https://www.magneto365.com/co/empleos/estudia-un-tecnico-en-administracion-comercial-y-haz-tus-practicas-en-claro-612470?utm_source=elcolombiano-sitio-web&utm_medium=cpa&utm_campaign=iframe-el-colombiano-co&utm_content=empleos-magneto-10-09-2025" target="_blank">Orbia tiene de 40 vacantes en Colombia, enfocadas en áreas como Ingenierías; Construcción e infraestructura; Recursos Humanos; Producción, operarios y manufactura. Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades donde se concentran las oportunidades.

Orbia, con presencia en más de 100 países y un equipo de 24.000 empleados, es reconocida por su propósito de “impulsar la vida alrededor del mundo”. Su operación abarca sectores estratégicos como soluciones de polímeros (Vestolit y Alphagary), infraestructura (Wavin), agricultura de precisión (Netafim), conectividad (Dura-Line) y materiales de flúor y energía (Koura). Solo en 2023, la compañía generó ingresos por 8.200 millones de dólares.

“En Orbia valoramos a las personas con mentalidad de crecimiento, que quieran desarrollar su potencial y contribuir a un propósito colectivo. Aquí animamos a nuestro equipo a asumir riesgos calculados, abrazar la diversidad y crecer juntos”, destaca la compañía en su presentación corporativa en la lading de Magneto.

Le puede interesar: ¿Busca empleo? Más de 4.600 vacantes ofrecen sueldos entre 2,5 y 3 millones de pesos en Colombia

¿Por qué trabajar en Orbia?

Magneto Empleos es la plataforma para postularte a estas vacantes de Orbia. FOTO: GETTY
Magneto Empleos es la plataforma para postularte a estas vacantes de Orbia. FOTO: GETTY

Además de formar parte de un entorno internacional que promueve la innovación y la diversidad, Orbia ofrece un paquete competitivo de compensación y beneficios, además de oportunidades de crecimiento profesional.

Es una opción ideal para quienes buscan marcar la diferencia en sectores estratégicos que impactan directamente la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

Lea más: Más de 11.500 vacantes en el sector BPO y servicio al cliente: Bogotá y Medellín concentran la mayoría

Oportunidades laborales más destacadas en Orbia

Conoce las ofertas de empleo

Tecnólogo en automatización - Cali, Palmira

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Implementar y mantener sistemas de automatización en proyectos de riego.

- Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar procesos.

- Realizar diagnósticos y soluciones a problemas técnicos.

- Mantener comunicación constante con el equipo para asegurar la eficiencia de los sistemas.

Requerimientos:

- Técnico o Tecnólogo en Automatización Mecatrónica o Electricidad.

- Conocimientos en el sector del riego y eléctrico.

- Licencia de conducir vigente.

- Proactividad y dinamismo en el trabajo diario.

- Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.

Envíe la hoja de vida en este enlace.

Médico Asesor Junior en Salud Laboral - Bogotá

Salario: $ 16.000.000 a $ 16.800.000.

Responsabilidades:

- Liderar y asegurar la implementación del Decreto 1072 de 2015.

- Coordinar con jefes de áreas la elaboración y actualización de la matriz de Peligros y Riesgos.

- Coordinar necesidades de capacitación en prevención según riesgos prioritarios.

- Apoyar la investigación de accidentes e incidentes laborales.

- Participar en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Implementar y hacer seguimiento del SG-SST.

- Conocer y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cumplir normas de seguridad e higiene de la empresa.

- Participar en actividades de prevención de riesgos profesionales.

Requerimientos:

- Médico General - Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente.

- Experiencia mínima de 5 años en medicina laboral en sector industrial.

- Curso de 50 horas en SG-SST o de 20 horas si el primero venció.

- Curso certificado en primeros auxilios o primer respondiente.

- Conocimiento de la Norma OSHA 1904.

- Preferiblemente Especialista en Ergonomía.

- Residencia en Bogotá.

Postúlese ahora mismo acá.

Encargado de Obra - Medellín

Salario: $ 4.200.000.

Responsabilidades:

- Supervisar y coordinar las actividades de construcción en el proyecto.

- Asegurar el cumplimiento de plazos y presupuestos establecidos.

- Gestionar al personal en obra garantizando el rendimiento y la seguridad.

- Colaborar con ingenieros y diseñadores para optimizar la ejecución del proyecto.

- Realizar informes de progreso y sugerir mejoras en los procesos.

Requerimientos:

- Mínimo tres años de experiencia como encargado de obras en redes de acueducto y/o alcantarillado.

- Residencia en Medellín.

- Tecnólogo en Construcción de Obras Civiles o sin título con matrícula del Copni.

- En caso de no poseer título cuatro años de experiencia certificada en construcción de obras de acueducto y/o alcantarillado.

Postúlese acá.

Ingeniero Residente de Obra Civil - Medellín

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.500.000.

Responsabilidades:

- Supervisar y coordinar actividades de construcción en el sitio del proyecto.

- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

- Gestionar la planificación y programación de las actividades diarias.

- Coordinar con otros equipos y contratistas para asegurar la correcta ejecución del proyecto.

- Realizar informes periódicos sobre el avance del proyecto a la dirección.

- Evaluar y mitigar riesgos potenciales durante la ejecución de la obra.

Requerimientos:

- Título profesional en Ingeniería Civil o Sanitaria.

- Mínimo seis años de experiencia como ingeniero residente de obra.

- Experiencia específica de tres años en construcción o reposición de redes de acueducto y/o alcantarillado.

- Residencia en Medellín.

- Conocimientos sólidos de normativas de construcción.

Aplique acá.

Ingeniero BIM Senior - Bogotá

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000.

Responsabilidades:

- Desarrollar herramientas y plugins personalizados en Revit utilizando C# Dynamo y la Revit API según prioridades.

- Entrenar a equipos comerciales técnicos o de mercadeo en diversas regiones.

- Gestionar la relación con equipos de cada país para procesar información comercial y de manufactura.

- Desarrollar contenido en Revit basado en información recopilada y asegurar su correcto funcionamiento mediante pruebas.

- Gestionar el control de versiones de desarrollos asegurando trazabilidad y correcta implementación.

Requerimientos:

- Título universitario en Arquitectura Ingeniería Civil Mecánica o Sanitaria.

- Experiencia mínima de 2 años en programación BIM y desarrollo de plugins para Revit.

- Conocimiento en modelación de sistemas MEP Dynamo hidráulica en edificaciones y procesos constructivos.

- Conocimiento avanzado en lenguajes de programación C#.

- Nivel de Inglés: C1.

Postúlese aquí.

¿Cómo postularse a las vacantes

Las oportunidades están disponibles en Magneto Empleos, una de las plataformas líderes en reclutamiento en Colombia. Para aplicar:

1- Ingresa a Magneto Empleos.

2- En el buscador, escribe “Orbia” y selecciona la ciudad o área de interés (Bogotá, Medellín o Cali).

3- Revisa las vacantes disponibles, lee cuidadosamente los requisitos y responsabilidades.

4- Haz clic en “Postularme” y completa tu perfil.

5- Adjunta tu hoja de vida actualizada y sigue el proceso indicado en la plataforma.

Utilidad para la vida