Aliste la hoja de vida: Ostu busca talento en Colombia: casi 2.000 cupos laborales en ventas, logística y más

La reconocida marca colombiana de ropa Ostu, que hace parte del Grupo Pash, tiene cerca de 2.000 ofertas de empleo en diferentes regiones del país para diferentes áreas. La compañía, que se caracteriza por su apuesta por la innovación y la excelencia, busca personas apasionadas, comprometidas y con deseos de crecer en un ambiente laboral dinámico y colaborativo.
“Nos apasiona la innovación y la excelencia en todo lo que hacemos. Si estás buscando un ambiente de trabajo dinámico, colaborativo y lleno de oportunidades de crecimiento, ¡has llegado al lugar indicado! Estamos en búsqueda de personas talentosas y comprometidas que quieran formar parte de nuestra familia Ostu”, expresó la compañía en su lading de Magneto.
