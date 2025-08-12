Pactia tiene vacantes en Bogotá, Barranquilla y Medellín con sueldos de hasta $4 millones

Pactia, gestor profesional de portafolios de inversión inmobiliaria en Colombia, abrió una convocatoria laboral para diferentes cargos en Bogotá, Barranquilla y Medellín. La compañía requiere personal en áreas como comunicaciones, auxiliares de proyectos, cargos ambientales y aprendices Sena en programas administrativos, contables, financieros y afines.
Las ofertas incluyen contratos con salarios que van desde $1,5 millones hasta más de $4 millones, dependiendo del cargo y la experiencia del candidato.
Cabe destacar que Pactia busca talento que comparta su visión de crecimiento sostenible y rentabilidad a largo plazo, ofreciendo oportunidades en diferentes áreas para quienes quieran proyectar su carrera en el sector inmobiliario.
