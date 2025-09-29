x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Empleo temporal en TCL: así puede postularse a las vacantes de fin de año

La compañía contratará asesores comerciales bajo contrato de obra o labor por dos meses, con salario básico y variable.

  • TCL ofrece empleo temporal en Colombia para fin de año con vacantes en ventas y servicio al cliente. FOTO: GETTY
    TCL ofrece empleo temporal en Colombia para fin de año con vacantes en ventas y servicio al cliente. FOTO: GETTY
  • Los asesores comerciales de TCL apoyarán la venta de productos Kalley y TCL en diferentes ciudades del país. FOTO: GETTY
    Los asesores comerciales de TCL apoyarán la venta de productos Kalley y TCL en diferentes ciudades del país. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
29 de septiembre de 2025
bookmark

TCL abre vacantes para asesores comerciales en Colombia para fin de año

De cara a la temporada de fin de año, la multinacional TCL, en alianza con la marca Kalley, abrió una convocatoria nacional para contratar asesores comerciales temporales.

La compañía busca fortalecer su equipo de ventas en diferentes ciudades del país y ofrece estabilidad laboral durante el periodo de contratación.

Le puede interesar: Trabaje en Maaji: la empresa abrió nuevos cupos laborales en Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá y Cartagena

Perfil requerido

Conoce las ofertas de empleo

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser bachiller.

- Tener al menos 6 meses de experiencia en ventas de productos tangibles, preferiblemente en telefonía, tecnología o electrodomésticos.

- Contar con habilidades de servicio al cliente y asesoría comercial para impulsar los productos de la marca y cumplir con los objetivos de venta.

Condiciones laborales

Los asesores comerciales de TCL apoyarán la venta de productos Kalley y TCL en diferentes ciudades del país. FOTO: GETTY
Los asesores comerciales de TCL apoyarán la venta de productos Kalley y TCL en diferentes ciudades del país. FOTO: GETTY

- Tipo de contrato: Obra o labor (aproximadamente 2 meses).

- Horario: Disponibilidad de domingo a domingo, con un día compensatorio entre semana.

- Salario: Salario mínimo legal mensual vigente (SMLV) + variable por cumplimiento.

TCL resalta que su prioridad es el bienestar de los colaboradores y sus familias, brindando un ambiente laboral con oportunidades de crecimiento.

Lea más: Ofertas laborales de la semana: hay más de 150.000 disponibles en el país

¿Cómo postularse a las ofertas de temporada de fin de año en TCL?

Conoce las ofertas de empleo

El proceso de aplicación se realiza a través de Magneto Empleos:

1- Registrarse en la plataforma con un correo electrónico.

2- Crear el perfil laboral y cargar la hoja de vida actualizada.

3- Buscar la oferta “Asesor comercial temporada TCL – Kalley” en el buscador.

4- Postularse directamente y esperar el contacto del área de selección.

Conozca también: Oportunidad para estudiantes en Medellín: Essity busca practicantes para 2026, ¿cómo inscribirse?

Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida