¡Trabajo sí hay! S&A abrió convocatoria laboral con más de 445 vacantes en diferentes municipios de Colombia

La firma de servicios temporales S&A está en búsqueda de personal en sectores como servicio al cliente, ventas y manufactura, con 445 ofertas abiertas a través de Magneto Empleos.

  S&A, con más de 46 años de experiencia en gestión de talento humano, ofrece vacantes en distintos sectores a nivel nacional. FOTO: GETTY
    S&A, con más de 46 años de experiencia en gestión de talento humano, ofrece vacantes en distintos sectores a nivel nacional. FOTO: GETTY
  • La empresa conecta talento con compañías en Colombia y facilita oportunidades de empleo temporal en varios sectores. FOTO: CORTESÍA
    La empresa conecta talento con compañías en Colombia y facilita oportunidades de empleo temporal en varios sectores. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
02 de septiembre de 2025
bookmark

La empresa S&A Servicios y Asesorías SAS BIC, con más de 46 años de experiencia en atracción de talento humano y servicios temporales, anunció que tiene disponibles 445 vacantes laborales en diferentes áreas, disponibles a nivel nacional a través del portal Magneto Empleos.

La compañía, reconocida por su amplia trayectoria en la gestión de talento, trabaja en alianza con distintas organizaciones para impulsar la productividad y el bienestar, conectando conocimiento, empresas y personas.

Le puede interesar: Contratan de inmediato: hay más de 78.000 ofertas laborales disponibles en el país

Sectores con más oportunidades

Las áreas con mayor número de cupos en S&A son:

- Servicio al cliente y afines.

- Ventas.

- Producción, operarios y manufactura.

- Otras áreas administrativas y de apoyo.

Lea más: ¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos

Oportunidades laborales más destacadas

La empresa conecta talento con compañías en Colombia y facilita oportunidades de empleo temporal en varios sectores. FOTO: CORTESÍA
La empresa conecta talento con compañías en Colombia y facilita oportunidades de empleo temporal en varios sectores. FOTO: CORTESÍA
Conoce las ofertas de empleo

Técnico de soporte y reparación en seguridad electrónica - Medellin

Salario: $ 2.550.000 a $ 2.750.000.

Requisitos:

- Técnico o tecnólogo en electrónica.

- Conocimientos en seguridad electrónica.

- Conocimientos básicos en sistemas y electrotecnia.

- Experiencia mínima de 1 año en funciones relacionadas.

Responsabilidades:

- Realizar valoraciones y reparaciones de equipos electrónicos (tarjetas, cámaras de vigilancia, alarmas, televisores y afines).

- Ejecutar diagnósticos y reparaciones con herramientas de laboratorio (multímetros, estaciones de calor, entre otros).

- Asegurar precisión y atención al detalle en los procesos de reparación.

Aplique aquí.

Asesor Comercial Ti / Seguridad Electrónica / Medellin

Salario:

Requisitos:

- Técnico o tecnólogo electrónico.

- Conocimientos en seguridad electrónica.

- Conocimientos básicos en sistemas y electrotecnia.

- Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.

- Precisión y atención al detalle.

Responsabilidades:

- Realizar valoraciones y reparaciones de equipos electrónicos como: tarjetas electrónicas, cámaras de vigilancia, alarmas y televisores u otros equipos afines.

- Manejo de herramientas de laboratorio para diagnóstico y reparaciones (multímetros, estaciones de calor, entre otros).

Postúlese acá.

Impulsadora / Pereira

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 6 meses en ventas de mostrador o productos alimenticios.

- Conocimientos en servicio al cliente.

- Preferiblemente experiencia con alimentos no perecederos.

Responsabilidades:

- Apoyo en labores operativas.

- Rotación de productos e inventarios.

- Tasajeo del pollo.

- Organización del producto en cuartos fríos y vitrinas.

- Servicio al cliente y ventas.

- Aseo general del sitio de trabajo.

Envíe la hoja de vida acá.

Asesor por Chats en Redes Sociales

Salario: $ 1.423.500 a $ 5.000.000.

Funciones principales:

- Programación de movimientos para eventos y actividades.

- Apoyo y coordinación en la organización de decoración e impresiones para eventos.

- Entrega de wow moments y elaboración de informes.

- Realización de pedidos y control de inventarios.

- Mantenimiento del inventario en bodega.

- Desarrollo y tabulación de encuestas mensuales a los invitados.

Requisitos:

- Formación técnica graduada en mercadeo, gestión documental o gestión administrativa.

- Deseable experiencia en labores de apoyo a eventos, mercadeo o administrativas.

Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Los interesados en participar en esta convocatoria pueden postularse a través de la plataforma Magneto Empleos, donde está disponible el listado completo de ofertas. El proceso es gratuito y permite filtrar las vacantes según el perfil, experiencia o ciudad de residencia.

