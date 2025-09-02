¡Trabajo sí hay! S&A abrió convocatoria laboral con más de 445 vacantes en diferentes municipios de Colombia

La empresa S&A Servicios y Asesorías SAS BIC, con más de 46 años de experiencia en atracción de talento humano y servicios temporales, anunció que tiene disponibles 445 vacantes laborales en diferentes áreas, disponibles a nivel nacional a través del portal Magneto Empleos.
La compañía, reconocida por su amplia trayectoria en la gestión de talento, trabaja en alianza con distintas organizaciones para impulsar la productividad y el bienestar, conectando conocimiento, empresas y personas.
