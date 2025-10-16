Protestas en Bogotá: indígenas mantienen ocupación en edificios del Estado y hay congestión en la avenida El Dorado

Bogotá atraviesa una compleja jornada de manifestaciones por bloqueos en varias zonas de la capital del país que afectaron la movilidad de miles de ciudadanos.
Este jueves, integrantes de comunidades indígenas y una organización llamada el “Congreso de los Pueblos” mantienen desde el martes la toma de las instalaciones del Ministerio del Interior, mientras se reportan daños en peajes, congestiones viales y desvíos en el sistema de transporte público.
Los manifestantes instalaron campamentos frente a la sede Bancol del Ministerio e impidieron el ingreso de los funcionarios. Los plantones se convocaron por la reforma pensional, la reforma a la salud y el Sistema General de Participaciones.