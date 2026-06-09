Andrea Serna contó que tuvo cáncer de tiroides: “Nunca había hablado de esto”

Por medio de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la presentadora de reconocidos programas de la televisión colombiana como El Desafío y Factor X, Carolina Cruz, contó que tuvo cáncer de tiroides. En una grabación de cuatro minutos, Serna relató cómo fue diagnosticada con esta enfermedad, de la que habla por primera vez en público. Lea: Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman su romance en el Gran Premio de Mónaco La presentadora contó que se enteró de esta afección hace 13 años, antes de quedar embarazada de su hija Emilia. “Yo sufría muchísimo de dolores en el cuello. Un día me levanté bloqueada, mirando para el piso”, relató la también modelo. Ante esta situación, decidió ir a urgencias, donde le realizaron una resonancia. Tras recibir los resultados, un ortopedista se comunicó con ella para explicarle que el dolor podía deberse a una condición de la columna. Sin embargo, también le informó que en las imágenes aparecían varios nódulos en la tiroides.

Tras esto, Andrea cuenta que decidió consultar un especialista en cabeza y cuello, con quien continuó en seguimiento. Frecuentemente le realizaban ecografías de cuello para vigilar los nódulos y fue después de haber tenido a su hija, en uno de esos exámenes, que el médico detectó una anomalía. “La primera (biopsia) que me hacen no fue concluyente: decía sospecha de neoplasia papilar [...] Y al tiempo me hacen una segunda biopsia y en esa ya se confirma”, contó Serna, quien asegura que cuando revisó el resultado de la prueba lo primero que hizo fue sentarse y pensar: “Dios, esto está pasando”. Aunque sintió angustia, la presentadora afirma que una ayuda grande a la hora de recibir el diagnóstico fue que el doctor que la acompañó durante todo ese tiempo ya le había explicado qué podría llegar a ocurrir en caso de ser confirmada la enfermedad.

Serna fue operada: le removieron el 100% de su tiroides debido al cáncer. Como ninguna otra zona estaba comprometida, la cirugía fue el único tratamiento recetado por los especialistas. Actualmente, debe tomar medicamentos que emulan las funciones de esta glándula. “Lo más importante es mantener los chequeos al día: con la endocrinóloga, las ecografías de cuello, todos los exámenes de sangre. Y, ¿qué aprendí de este episodio? Que hacerse chequeos no es exagerar, que cuidar la salud no es vivir con miedo y que hay una fuerza muy rara que aparece en nosotros cuando toca atravesar momentos que jamás imaginamos”, afirmó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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