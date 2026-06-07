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Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman su romance en el Gran Premio de Mónaco

La presencia de la empresaria en el paddock y las recientes publicaciones compartidas han convertido a la pareja en una de las más comentadas del momento.

  • Kim Kardashian acompañó a Lewis Hamilton durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco. FOTO: AFP.
    Kim Kardashian acompañó a Lewis Hamilton durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Kim Kardashian y Lewis Hamilton dieron un paso más en su relación al aparecer juntos durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, una de las competencias más prestigiosas del calendario automovilístico.

La presencia de la empresaria y estrella de televisión estadounidense en el evento fue interpretada por medios internacionales como una confirmación pública de un romance que, según versiones de prensa, comenzó a inicios de este año.

La llegada de Kardashian a la Riviera francesa no pasó desapercibida. La celebridad arribó a Mónaco el sábado 6 de junio a bordo de un yate acompañada por su hermana Khloé Kardashian, convirtiéndose rápidamente en uno de los principales focos de atención fuera de la pista.

Desde hace varios meses, los rumores sobre una relación entre Kim Kardashian y el siete veces campeón mundial de Fórmula Uno habían cobrado fuerza.

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La pareja había sido vista en distintas ocasiones compartiendo tiempo juntos en ciudades de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, aunque hasta ahora ninguno había hecho una confirmación explícita sobre el vínculo.

Días antes del Gran Premio, Kardashian alimentó aún más las especulaciones al publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y videos bajo el título “Últimamente”. Entre las imágenes aparecía junto a Hamilton durante un paseo en bicicleta cerca de un río en Nueva York, una publicación que muchos interpretaron como la primera muestra pública de su relación.

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Anteriormente, ambos también habían sido fotografiados en lugares como los Cotswolds, en Inglaterra, así como en eventos de gran repercusión mediática como el Super Bowl y el festival Coachella.

Durante su primera aparición en el paddock de Mónaco, Kim optó por un atuendo casual compuesto por pantalones de bota campana y un body negro con detalles de encaje y transparencias. Su presencia fue destacada incluso por las redes oficiales de la Fórmula Uno, que le dieron la bienvenida públicamente al circuito.

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Para la jornada principal de la carrera, celebrada el domingo 7 de junio, tanto Kim como Khloé Kardashian eligieron vestidos en tonos blanco marfil, atrayendo nuevamente la atención de fotógrafos y asistentes.

Mientras tanto, Hamilton afrontó el fin de semana con Ferrari, escudería a la que se unió recientemente. El piloto británico logró una destacada clasificación y partió desde la tercera posición en la carrera, lo que llevó a algunos seguidores a bromear en redes sociales sobre la supuesta “buena suerte” que le habría traído la presencia de Kardashian.

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Aunque ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones oficiales sobre su relación, sus apariciones conjuntas durante los últimos meses y su presencia compartida en Mónaco han reforzado la percepción de que el romance atraviesa uno de sus momentos más visibles desde que comenzaron los rumores a principios de 2026.

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