Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman su romance en el Gran Premio de Mónaco

Kim Kardashian y Lewis Hamilton dieron un paso más en su relación al aparecer juntos durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, una de las competencias más prestigiosas del calendario automovilístico.
La presencia de la empresaria y estrella de televisión estadounidense en el evento fue interpretada por medios internacionales como una confirmación pública de un romance que, según versiones de prensa, comenzó a inicios de este año.
La llegada de Kardashian a la Riviera francesa no pasó desapercibida. La celebridad arribó a Mónaco el sábado 6 de junio a bordo de un yate acompañada por su hermana Khloé Kardashian, convirtiéndose rápidamente en uno de los principales focos de atención fuera de la pista.