Polémica por comentario racista de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’: “tu alma es igual de oscura a tu piel”

Johanna Fadul vuelve a estar en el centro de la controversia. Esta vez, por un comentario que lanzó durante la dinámica de posicionamiento en La casa de los famosos Colombia y que varios televidentes calificaron como racista.
En medio de la actividad, la actriz le dijo al participante Campanita que “su mente y su alma están igual de oscuras a tu color de piel”, frase que generó incomodidad inmediata dentro de la casa y una ola de rechazo en redes sociales.