Ni se le ocurra verlas: estas son las nominadas a la peor película de 2025

Los premios Golden Raspberry, conocidos en la industria audiovisual con el nombre de Razzie, anunciaron las nominaciones correspondientes a su edición 46. A diferencia de otros premios, nadie quiere ser nominado ni ganarse una estatuilla. La razón es simple: estos premios reconocen a las producciones y actuaciones consideradas las menos destacadas del cine estrenado en 2025. Las películas Blanca Nieves y War of the Worlds encabezan la lista con seis nominaciones cada una.

En la categoría de peor película también figuran The Electric State, Hurry Up Tomorrow y Star Trek: Section 31. Estas producciones competirán por el principal galardón de los Razzie, que se entregan como una parodia de la temporada de premios cinematográficos.