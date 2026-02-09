Adin Roos ofreció más de mil millones de pesos por la casa de Walter White, en Breaking Bad

Ubicada en Nuevo México, la propiedad volvió a generar interés público luego de que su precio de venta se redujera recientemente de 4 millones de dólares a 400.000 dólares. Tras esa rebaja, se produjo un incremento significativo en la demanda. Según TMZ, los propietarios han recibido alrededor de 20 ofertas consideradas legítimas, lo que derivó en una guerra de ofertas por la vivienda. Como resultado de este proceso, el valor potencial de la propiedad volvió a superar el millón de dólares.

El acuerdo para la venta de la casa utilizada como locación exterior de la serie Breaking Bad fue firmado este lunes y el comprador es el streamer estadounidense Adin Ross, según informaron fuentes con conocimiento directo de la operación al medio TMZ. El precio final de la transacción no ha sido revelado y el cierre de la venta está programado para el 24 de febrero.

La venta representa un avance para Joanne Padilla, propietaria de la vivienda, quien ha intentado vender la casa de cuatro habitaciones y un baño durante más de un año.

En agosto pasado, Padilla declaró a TMZ que había considerado convertir el inmueble en un museo dedicado a Breaking Bad, una iniciativa que podría haber generado ingresos importantes.

Sin embargo, la vivienda se encuentra en un barrio residencial y, según se informó, las leyes de zonificación no permiten ese tipo de uso comercial.

Adin Ross ha expresado que, en caso de concretarse la compra, su intención es transformar la propiedad en una réplica exacta de la casa del personaje Walter White.

Aunque el exterior de la vivienda fue utilizado en la serie, las escenas interiores se grabaron en un estudio, por lo que cualquier recreación requeriría una remodelación completa del interior.