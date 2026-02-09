Adin Roos ofreció más de mil millones de pesos por la casa de Walter White, en Breaking Bad

El acuerdo para la venta de la casa utilizada como locación exterior de la serie Breaking Bad fue firmado este lunes y el comprador es el streamer estadounidense Adin Ross, según informaron fuentes con conocimiento directo de la operación al medio TMZ. El precio final de la transacción no ha sido revelado y el cierre de la venta está programado para el 24 de febrero.
Siga leyendo: Video: así fue el emotivo momento donde Bad Bunny le agradeció a su equipo de trabajo luego del Super Bowl
Ubicada en Nuevo México, la propiedad volvió a generar interés público luego de que su precio de venta se redujera recientemente de 4 millones de dólares a 400.000 dólares. Tras esa rebaja, se produjo un incremento significativo en la demanda. Según TMZ, los propietarios han recibido alrededor de 20 ofertas consideradas legítimas, lo que derivó en una guerra de ofertas por la vivienda. Como resultado de este proceso, el valor potencial de la propiedad volvió a superar el millón de dólares.