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Christian Nodal demanda a Cazzu por temas relacionados con su hija Inti

Christian Nodal confirmó que interpuso una demanda contra su expareja, la artista argentina Cazzu, en un proceso relacionado con su hija Inti. Esto es lo que se sabe.

  • El proceso legal entre Christian Nodal y Cazzu fue admitido por un juez en México y ha generado debate entre seguidores de ambos artistas. FOTO: AFP.
    El proceso legal entre Christian Nodal y Cazzu fue admitido por un juez en México y ha generado debate entre seguidores de ambos artistas. FOTO: AFP.
El Colombiano
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hace 3 horas
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El cantante mexicano Christian Nodal volvió a ser noticia luego de confirmar que interpuso una demanda legal contra su expareja, la artista argentina Cazzu, en un proceso relacionado con su hija en común, Inti. El caso ya fue admitido por un juez en México y ha generado diversas reacciones entre seguidores de ambos artistas.

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Nodal habló brevemente sobre la situación durante un encuentro con la prensa el domingo 15 de marzo en el Palenque de Texcoco. Allí explicó que la decisión de acudir a la justicia no busca abrir una confrontación pública con la madre de su hija, sino establecer acuerdos claros sobre algunos aspectos relacionados con la menor.

Según el intérprete de música regional mexicana, el objetivo principal del proceso es regular ciertos temas familiares y proteger el bienestar de la niña. En particular, el cantante manifestó su preocupación por la exposición de su hija en redes sociales y la forma en que su imagen podría aparecer en plataformas digitales.

Siga leyendo: “No la juzgo, si son felices, me encanta”: Cazzu habla con sinceridad sobre Nodal y Ángela Aguilar

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, tenga 100% mi apoyo, pero la verdad estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes”, afirmó el artista ante los medios.

El músico también explicó que busca evitar que la menor esté demasiado expuesta mediáticamente desde temprana edad. De acuerdo con sus palabras, el proceso legal pretende establecer reglas claras sobre cómo se manejará la privacidad de la niña y qué tipo de contenidos relacionados con ella pueden hacerse públicos.

Christian Nodal aseguró que la demanda busca establecer acuerdos sobre la privacidad de su hija Inti y evitar su exposición en redes sociales. FOTO: redes sociales.
Christian Nodal aseguró que la demanda busca establecer acuerdos sobre la privacidad de su hija Inti y evitar su exposición en redes sociales. FOTO: redes sociales.

Nodal aseguró además que la demanda ya fue aceptada por la justicia mexicana y que el caso podría avanzar también en Argentina. “Ya se aceptó en México y está por llegar a Argentina”, comentó al referirse al estado actual del proceso.

El procedimiento judicial inició formalmente cuando el equipo legal del cantante presentó la demanda en el estado de Jalisco. Posteriormente, un juez decidió admitirla, lo que marca el comienzo del trámite en los tribunales.

La noticia ha generado debate entre los seguidores de ambos artistas. Mientras algunos respaldan la postura de Nodal en defensa de la privacidad de su hija, otros han expresado apoyo a Cazzu y cuestionan que el conflicto familiar se haya hecho público.

Por ahora, el proceso continúa su curso en la justicia mexicana y podría extenderse a otras instancias legales, mientras ambas partes buscan establecer acuerdos sobre el manejo de la vida y la exposición pública de su hija.

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