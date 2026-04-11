Aplazan concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga por situación de orden público y bloqueos viales en Santander

El concierto de Ricardo Montaner programado para este 11 de abril de 2026 en Bucaramanga fue aplazado debido a los bloqueos de vías que afectan al departamento de Santander.
Según informaron los organizadores en un comunicado oficial, las alteraciones de orden público, derivadas del cierre de corredores viales, generaron dificultades logísticas que impidieron la llegada de los asistentes, así como la movilización del artista y parte de la producción del evento.
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Se indicó que, pese a que los promotores realizaron todos los esfuerzos para llevar a cabo el espectáculo cumpliendo las exigencias, las condiciones externas imposibilitaron su realización.