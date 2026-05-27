Condenan a tres años y cinco meses de cárcel al asistente de Matthew Perry por su muerte: admitió haberle inyectado ketamina

Un juez federal de Los Ángeles condenó este miércoles a Kenneth Iwamasa, exasistente personal del actor Matthew Perry, a tres años y cinco meses de prisión por suministrarle ketamina, sustancia relacionada con la muerte del intérprete de ‘Friends’.

La sentencia incluye además dos años de libertad condicional supervisada y el pago de una multa de 10.000 dólares al Gobierno de Estados Unidos. El caso se resolvió tras la confesión del acusado y la investigación sobre el fallecimiento ocurrido en California.

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Iwamasa reconoció en agosto pasado haber administrado al actor varias dosis de ketamina durante las últimas semanas de vida de Perry. De acuerdo con la Fiscalía, el exasistente llegó a inyectarle la sustancia “repetidamente sin capacitación médica, incluyendo múltiples inyecciones” el día de su muerte.

La acusación también señaló al médico Salvador Plasencia como una de las personas involucradas en el suministro de la droga. Según los documentos judiciales, Plasencia instruyó a Iwamasa para que “inyectara ketamina a Perry” y dejó viales de la sustancia para que el actor pudiera autoadministrársela sin contar con el equipo de seguridad correspondiente.