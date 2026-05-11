“Hasta la paleta de colores es igual”: dúo argentino señala a Shakira y Anitta por presunto plagio

Las artistas independientes Sarao aseguran que la colaboración entre la barranquillera y la cantante brasileña tiene similitudes “muy parecidas” con su canción “Atómica”, publicada meses antes. Aunque reconocen que una demanda sería difícil, el debate ya se trasladó a redes sociales. El lanzamiento de “Choka Choka”, la reciente colaboración entre Shakira y Anitta, terminó envuelto en una controversia luego de que el dúo argentino Sarao publicara este fin de semana un video en redes sociales asegurando que la canción guarda fuertes similitudes con “Atómica”, un tema que ellas habían estrenado cinco meses antes. Entérese: Con Dai Dai, Shakira completa más participaciones en los mundiales que importantes selecciones de fútbol, ¿a quiénes supera? El pasado 10 de abril, la cantante Anitta presentó el sencillo como parte de su álbum Equilibrium, casi un mes después, Tushka y Rebebe, las dos integrantes de Sarao, decidieron publicar una comparación entre ambas canciones y sus videoclips en Instagram. El video rápidamente superó el millón de reproducciones y abrió un debate entre seguidores de las artistas y usuarios de redes sociales.

En la grabación, las argentinas muestran fragmentos de ambos temas mientras comentan las coincidencias que, según ellas, encontraron desde la primera escucha. “Shakira y Anitta nos copiaron. Hace muy poco Anitta y Shakira sacaron esta canción. Hace cinco meses nosotros sacamos esta canción”, dicen al comienzo del video antes de reproducir partes de “Choka Choka” y “Atómica”. El principal argumento del dúo apunta al parecido musical, visual y conceptual presentes en los videoclips. Mientras avanzan las comparaciones, una de las integrantes insiste, “son muy parecidas, son muy parecidas”.

Sin embargo, Sarao explicó que al principio intentaron convencerse de que podía tratarse simplemente de una coincidencia. “Nosotras al principio como: no hay chance de que Anitta y Shakira escuchen nuestro tema y se hayan inspirado o nos hayan copiado. Tiene que ser una casualidad. Shakira ni nos conoce”, afirmaron. Le puede interesar: ¿Qué significa que las canciones de Shakira tengan nuevo dueño? Sony Music compra catálogo musical de Recognition El contenido empezó a circular masivamente y cientos de comentarios comenzaron a respaldar la teoría de las artistas independientes. Según contaron, varios seguidores señalaron que las semejanzas podrían venir de los equipos creativos o productores involucrados en el desarrollo de la canción y del videoclip. “Después le mostramos esto a nuestros seguidores y muchos coinciden en que pueden haber sido sus productores. Capaz Shakira y Anitta ni saben que nos están copiando”, comentaron.

El video también hace énfasis en aspectos visuales. Sarao sostiene que la estética general de ambas producciones tiene demasiados puntos en común. “Porque además, hasta la paleta de colores es igual”, señalaron mientras comparaban escenas de los videoclips.

Aunque las argentinas hablan de “copia” durante el video, también reconocen públicamente que el caso tendría pocas posibilidades de prosperar en términos legales. En la descripción de la publicación explicaron que, pese a tener registrada la canción, existen diferencias técnicas que complican cualquier reclamo formal. “Antes que nada: Sí. Tenemos registrada la canción, pasa que como la melodía no es exactamente igual, legalmente no hay mucho que podamos hacer”, escribieron. En medio de las comparaciones y los comentarios sobre el parecido de las canciones, las artistas comenzaron a bromear con la posibilidad de llamar la atención de Shakira y Anitta. “¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos ahora? Hagamos una cosa, etiquetémoslas acá y mínimo, no sé, que lo vean, se den cuenta y una colab”, dijeron.