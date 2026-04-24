¿Por qué eliminaron a Diana Ross del biopic de Michael Jackson? Las razones legales explicadas

Ya está disponible en cines Michael, el biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, y dirigido por Antoine Fuqua. Kat Graham, actriz que interpretaba en la película a Diana Ross, legendaria cantante de The Supremes y figura estrechamente vinculada a la vida personal y artística de Jackson, ha revelado que sus escenas se eliminaron del montaje final debido a “ciertas consideraciones legales”.
“De cara al estreno de la película de Michael Jackson, quiero compartir que ciertas consideraciones legales afectaron a algunas escenas, incluidas las que rodé con un reparto increíble”, indica la intérprete de Crónicas vampíricas y All Eyez on Me en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Por desgracia, esos momentos ya no forman parte del montaje final, aunque el equipo trabajó duro para conservar la mayor parte posible de la historia”, añade Graham.
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