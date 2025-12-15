En video: Margarita Rosa de Francisco dio el sí por tercera vez, esta vez frente al mar

3 y 4
La meta de la Gobernación de Antioquia es que el departamento, por primera vez, tenga más kilómetros pavimentados que destapados.
La senadora les ganó una encuesta interna a las congresistas María Fernanda Cabal y PaolaHolguín, pero también se tuvieron en cuenta otros criterios internos. ¿Qué sigue?
Este lunes se conocieron detalles del salvamento de voto en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que pedía investigar a la congresista del Pacto Histórico por interferencia para evitar captura de capos del “tarimazo”.
En cámaras de seguridad se ve cómo el militar es golpeado en repetidas ocasiones en el barrio Santo Domingo de Medellín.
Con el triunfo de José Antonio Kast en Chile se confirma el regreso al poder de la derecha en varios países de la región. EL COLOMBIANO habló con un experto sobre el panorama político regional y cómo puede repercutir en Colombia.