View this post on Instagram

Lea aquí: Los Billis, la serie de Prime Video que plantea un viaje a la Bogotá gomela de los 80

“Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento, no gané, pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros”, dijo la presentadora.

La modelo también sorprendió al revelar que, en su juventud, formó parte del grupo de porristas del América de Cali, el equipo de fútbol de su ciudad natal.

“El director de nuestro grupo, Jimmy Aristizábal, también manejaba las porristas del América de Cali (...) mi papá y mi hermano se pusieron felices, ¿cómo no? Si al ser yo porrista del América, ellos tenían entrada gratis a todos los partidos”, contó Cruz.