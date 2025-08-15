Tres heridos dejó incendio en un intento de amotinamiento en una URI de Bogotá

Un incendio producido en los calabozos de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, ubicada en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, dejó heridas a tres personas privadas de la libertad.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, al parecer se trató de un intento de amotinamiento en uno de los calabozos custodiados por la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el segundo piso de la edificación.

Algunos detenidos incendiaron colchones, lo que provocó una peligrosa humareda, antes de la medianoche de este jueves, según la prensa local.

La emergencia obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos, que logró sofocar las llamas y controlar la situación en la madrugada de este viernes.