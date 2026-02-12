Pipe Peláez debuta como jurado en A Otro Nivel 2026: reveló detalles de la nueva temporada

En menos de una semana, Felipe Peláez debutará en la televisión colombiana como jurado de A Otro Nivel, el reality musical del canal Caracol. Pero cuando el cantautor vallenato habla del significado de la música no lo hace como juez sino desde su amor por el arte.
Su forma de evaluar partirá de una idea clara que ha construido a lo largo de sus más de 20 años de carrera: “La música no solo se define por afinación o técnica, sino por la capacidad de conmover y mover fibras”.
Dice en entrevista con EL COLOMBIANO que ese será su sello como jurado en esta nueva temporada del programa que este año regresa con un formato renovado.