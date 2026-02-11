LOL Colombia temporada 3: Iván Marín revela cómo fue competir sin poderse reír

Imagine por un momento que usted está encerrado durante seis horas con 10 de los mejores comediantes de Colombia, que debe ver sus presentaciones y no reírse, ni una sonrisita se le puede ver en la cara.
Esa es la tarea que tienen esos 10 comediantes en LOL: Last One Laughing Colombia, el experimento de comedia más extremo del mundo, que regresó con su tercera temporada el pasado 6 de febrero de 2026, en exclusiva por Prime Video.
Le puede interesar: Así se grabó The night manager en Medellín, “superó mis expectativas”: Tom Hiddleston en exclusiva
El otro punto importante aquí es que hay un premio en juego y se trata de una donación de 200 millones de pesos colombianos para la fundación que representa cada participante. Esta temporada sigue Jorge Enrique Abello como presentador y los 10 comediantes que la integran son: Alejandra Urrea, Alerta Humor, Endry Cardeño, Estefanía Gómez, Estiwar G, Hasaam, Iván Marín, La Toxicosteña, Nelson Polanía “Polilla” y Tavo Rodríguez, “quienes asumirán los roles de héroes, villanos y cómicos, desplegando todas sus herramientas actorales y cómicas en esta batalla por no reír”, cuentan desde Prime.
EL COLOMBIANO conversó con Iván Marín sobre esta experiencia, que considera muy enriquecedora y única en su vida.