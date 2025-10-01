Gary Oldman ahora es “Sir”: el actor fue nombrado como Caballero por el príncipe William

Este martes, el actor británico recibió el título de Caballero del Imperio Británico en una ceremonia al mejor estilo de la realeza. En el Castillo de Windsor y de la mano del príncipe William, Gary Oldman aceptó este reconocimiento por su trayectoria artística de más de 40 años.

El ganador del premio Óscar actualmente es considerado como uno de los mejores actores de la industria cinematográfica. Entre algunos de sus papeles más reconocidos se encuentran el de Sid Vicious en la película de 1986, Sid y Nancy –considerada una de las 100 mejores interpretaciones del mundo del cine–, el de Sirius Black en la saga de Harry Potter, el de James Gordon en las películas de Batman de Christopher Nolan y cuando interpretó al primer ministro británico Winston Churchill en Las horas más oscuras, rol que le dio el Óscar a Mejor actor en 2018.

En la ceremonia, encabezada por el sucesor al trono británico, Oldman fue destacado por su contribución al mundo de las artes. Para esto, el príncipe William colocó una espada en su hombro, como símbolo de su nombramiento como caballero. Luego del acto protocolario, el actor contó un poco sobre la conversación que tuvo con el heredero al trono.