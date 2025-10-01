Estas son las películas y series que llegarán en octubre a Netflix, Prime Video, HBO Max y Apple TV+

Uno de los géneros que predominará en octubre en las plataformas de streaming será el terror, gracias a la celebración de Halloween el 31 de octubre. Pero, al igual que en otros meses, a estas aplicaciones llegarán nuevas temporadas de algunas de sus series más destacadas, así como películas que prometen encantar y entretener a sus usuarios.
Estas son algunas de las películas, series y documentales que estarán disponibles en octubre en Netflix, Prime Video, HBO Max y Apple TV+: