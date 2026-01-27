Familia de influencers Los Montañeros denuncia graves amenazas tras robo en su local de Medellín

La reconocida familia de creadores de contenido manizaleña Los Montañeros denunció públicamente a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo millonario y amenazas por parte de un excolaborador de uno de sus restaurantes en Medellín. Según el relato compartido por la familia Giraldo, integrada por Alexander, Alejandro, Oswaldo y Socorro, el presunto responsable es un sujeto que trabajó en el establecimiento por un periodo de apenas 15 días. Lea también: Polémica por los influencers en Colombia: Robinson Díaz los critica y Luisa Fernanda W responde Durante ese tiempo, el empleado, al parecer, mostró comportamientos irregulares como impuntualidad y ausencias reiteradas, además de generar quejas entre el equipo de trabajo.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de enero, cuando el individuo asistió al restaurante por solo media hora, tiempo que aprovechó para llevarse diversos elementos de valor.

Entre lo hurtado del local estaría un computador portátil, un celular corporativo, dinero en efectivo de las ventas recientes y las propinas del personal. La familia Giraldo señaló que el monto de lo hurtado asciende a aproximadamente 7 millones de pesos.

Además del robo, los creadores de contenido denunciaron haber recibido mensajes intimidantes. Alejandro Giraldo relató que, al contactar al sujeto por WhatsApp, este le respondió que si quería recuperar sus pertenencias, debía ir a buscarlas personalmente, mencionando de forma amenazante que “unos amigos lo querían conocer”.

Las afectaciones a la familia de influencers trascendió al plano digital, pues el extrabajador habría utilizado el acceso al celular institucional para bloquear la cuenta oficial de TikTok de “Los Montañeros Restaurante y Cantina”, la cual contaba con cerca de 40,000 seguidores.

El presunto ladrón también habría creado perfiles falsos bajo el nombre del restaurante para publicar textos sin sentido y contenido difamatorio contra la familia.

“Este sujeto nos robó, nos amenazó y ahora creó un perfil falso para difamar de nosotros”, expresaron los empresarios y creadores de contenido en sus denuncias hechas a través de sus redes.

“No somos de problemas, ni polémicas y no nos metemos con nadie, pero no podemos dejar que nuestra reputación e imagen se vea afectada por una persona así, ustedes nuestros seguidores que siempre nos apoyan y nos dan tanto cariño saben y conocen nuestro proceso, somos una familia emprendedora, con ganas de seguir creciendo cada día y llevando un poco de humor a sus hogares”, agregaron.

