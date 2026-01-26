Reubicaron al colaborador de Frisby que apareció en video viral gritando porque “lo humillan” en su trabajo

Luego de que un colaborador de la cadena de comidas de Frisby se hiciera viral tras ser grabado por varios clientes cuando gritaba desesperado denunciando el acoso y la humillación del que al parecer era víctima, la empresa se pronunció y el Ministerio del Trabajo anunció medidas. “Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? ¡Estoy aburrido de cómo me humillan! Estoy aburrido de cómo aquí me humillan. Me humillan todos los días, todos los días a cada hora. Estoy aburrido”, no paraba de repetir el hombre mientras le daba golpes al mesón del local de comidas del centro comercial La Estación, en Ibagué, donde ocurrió la escena el pasado jueves, 22 de enero.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales, en las que algunos empatizaron con el colaborador y otros, como una las personas que grabó la situación, opinaron con el irónico comentario de que así era el “ambiente laboral” en Frisby, una de las empresas más queridas por los colombianos. Tras el impacto mediático del video, la compañía se pronunció e indicó que al conocer del episodio activó sus “protocolos internos orientados a la protección, el respeto y la dignidad de las personas”.

"Nuestro equipo de Gestión Humana y Bienestar activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, brindando el acompañamiento y la atención necesarios tanto al colaborador como al equipo del punto de venta", explicó la empresa en un comunicado. Así mismo, manifestaron que la compañía cuenta con canales formales de escucha activa "para atender de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar la dignidad, la salud o el entorno laboral de nuestros colaboradores y proveedores".

La visita del MinTrabajo y la reubicación del colaborador de Frisby

La directora de la Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo, Lina Zaida Mendieta, se apersonó del caso y aseguró que luego de conocerse el hecho se adelantaron entrevistas con los colaboradores que trabajan en ese local del centro comercial La Estación con el fin de verificar lo que sucedió, y luego se ordenó una visita de inspección al restaurante. “Con el resultados de las visitas dejamos una serie de mejoras, si a bien da lugar tomaremos medidas al respecto”, explicó Mendieta en diálogo con Caracol Radio.