Jaden Smith debuta en la moda con Christian Louboutin y recibe críticas por su nuevo rol creativo

El hijo de Will Smith presentó su primera colección masculina en la Semana de la Moda de París, pero su llegada como director creativo generó cuestionamientos en la industria.

  Jaden Smith presentó su primera colección masculina para Christian Louboutin durante la Semana de la Moda de París. FOTO: captura de pantalla.
El Colombiano
hace 3 horas
Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, dio un giro a su carrera artística y debutó en la industria de la moda como director creativo de la línea masculina de la firma francesa Christian Louboutin, una apuesta que lo llevó directamente a la pasarela de la Semana de la Moda Masculina de París.

Conozca: ¿Qué son los nepo babies y por qué North West es una de ellos? La acusan de quitarle el puesto a alguien en obra de teatro

El artista de 27 años, conocido por su faceta como rapero, activista y actor —con participaciones en películas como The Karate Kid, The Day the Earth Stood Still y After Earth, junto a su padre— presentó su primera colección otoño-invierno 2026 a través de una exposición inmersiva realizada en un antiguo almacén de la capital francesa.

La propuesta incluyó 35 piezas inspiradas en oficios tradicionales como canteros, escribas y médicos, en un homenaje al trabajo manual y al esfuerzo humano. Will Smith y Jada Pinkett Smith estuvieron entre los primeros invitados al evento.

Lea también: Le salió cara la gracia: Kanye West perdió una fortuna por sus comentarios antisemitas

Sin embargo, el debut no estuvo exento de polémica. Parte de la crítica especializada cuestionó su corta trayectoria en el sector y advirtió sobre el posible impacto que su nombramiento podría tener en la identidad de la histórica casa de moda.

Pese a los señalamientos, Smith apuesta por consolidar una nueva etapa profesional fuera de la música y el cine, ahora enfocado en el diseño y la dirección creativa.

