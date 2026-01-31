Jaden Smith debuta en la moda con Christian Louboutin y recibe críticas por su nuevo rol creativo

Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, dio un giro a su carrera artística y debutó en la industria de la moda como director creativo de la línea masculina de la firma francesa Christian Louboutin, una apuesta que lo llevó directamente a la pasarela de la Semana de la Moda Masculina de París.

El artista de 27 años, conocido por su faceta como rapero, activista y actor —con participaciones en películas como The Karate Kid, The Day the Earth Stood Still y After Earth, junto a su padre— presentó su primera colección otoño-invierno 2026 a través de una exposición inmersiva realizada en un antiguo almacén de la capital francesa.