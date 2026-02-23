¿Colombia debería reducir el tamaño del Estado? Analistas sugieren recorte de $75 billones

En Colombia, el funcionamiento del Estado representaría uno de cada tres pesos en la economía, lo que equivale al 33% del Producto Interno Bruto (PIB). Para varios analistas, el Estado colombiano debería representar apenas 28% del PIB, lo que evidencia un “exceso” de 5 puntos porcentuales.
La composición del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 refleja esta realidad: 65,5% se destina a gastos de funcionamiento ($358,1 billones), 18,4% al servicio de la deuda ($100,4 billones) y apenas 16,1% queda para inversión ($88,4 billones).
Puede leer: Ejecución presupuestal del Gobierno Petro en 2025 no llegó ni al 88% y estuvo por debajo del histórico de este siglo
De hecho, un informe reciente de la Contraloría General de la Nación evidenció cómo los gastos de funcionamiento han crecido significativamente durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, ejerciendo presión sobre las finanzas públicas. Entre 2023 y septiembre de 2025, estas partidas sumaron $880,8 billones, frente a $793,7 billones ejecutados durante todo el gobierno de Iván Duque (2019-2022).
En otras palabras, en apenas tres años, la administración Petro ha destinado $87 billones más a gastos de funcionamiento que los ejecutados en los cuatro años completos de la administración anterior.
Vea también: Polémicas operaciones del Gobierno bajaron el déficit, pero subieron la deuda en $310 billones