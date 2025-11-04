Jonathan Bailey es el hombre más sexy del mundo de 2025, según la revista People

Tiene 37 años, es carismático y una de las estrellas “más magnéticas” del cine y la televisión hoy en día, tal y como lo confirmó la misma revista People que este año le otorgó al actor inglés Jonathan Bailey el título del hombre más sexy del mundo.

Al primero que le contó la noticia fue a su perro Benson, dijo el actor, porque debía mantener el secreto: “Estoy increíblemente halagado y es completamente absurdo”, dijo cuando se enteró de la noticia.

“Estoy emocionado de que algunos amigos y familiares lo descubran. Mis amigos se pondrán furiosos porque no les dije, y luego simplemente chillarán de alegría. Me han visto crecer. Detrás de la máscara de ser identificado como un hombre sexy hay otras verdades que conocen y de las que han sido testigos. Conocen los secretos”, dijo.

Bailey hace parte del club que ya forman los actores Chris (Hemsworth y Evans) otras estrellas que han ocupado esta posición en años anteriores como Idris Elba, John Krasinski, Patrick Dempsey, Paul Rudd, Michael B. Jordan y John Legend.