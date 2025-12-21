x

Invitaron a Paloma Valencia a la consulta de la centroderecha en marzo, pero aún no se decide

EL COLOMBIANO confirmó con fuentes del equipo de la candidata del Centro Democrático que aún no se ha tomado una decisión oficial, pero hubo una invitación formal y encuentro con los otros precandidatos.

  • Esta semana, Valencia se coronó como la candidata del Centro Democrático tras ganarle dos encuestas internas a las otras precandidatas, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Foto: Camilo Suárez
El Colombiano
hace 10 horas
Este domingo se conoció que la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se reunió con los precandidatos de la “Gran consulta por Colombia” y la invitaron formalmente a ser parte de ese grupo que se medirá en marzo y del cual hacen parte Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Daniel Palacios.

La propia senadora, a través de redes sociales, confirmó la información: “Me reuní con los miembros de la gran consulta por Colombia y agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad”, pero aún no decide si hará parte de esa consulta.

“Hablemos con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo del Centro Democrático esté conforme y animada”, concluyó.

EL COLOMBIANO confirmó con fuentes del equipo de la candidata del Centro Democrático que efectivamente aún no se ha tomado una decisión oficial, pero la invitación ya está hecha.

A través de un mensaje en las redes esa coalición dijeron que “esta mañana de domingo 21 de diciembre, los seis integrantes de #LaGranConsulta por Colombia nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 marzo de 2026. Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”.

Esta misma semana, luego de haberse coronado como la candidata del Centro Democrático tras ganarle dos encuestas internas a las otras precandidatas, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, Valencia habló con EL COLOMBIANO.

Dijo, precisamente, que “la verdadera primera vuelta será la consulta en marzo”. Y agregó: “Las consultas y los mecanismos que habrá para llegar los estamos discutiendo. Estamos en conversaciones para decidir qué es lo que se va a hacer. Nuestro propósito, por supuesto, es ganar la Presidencia, pero tenemos que tener toda la tranquilidad para tomar decisiones concertadas, que todos quedemos tranquilos y esa es la idea”.

También le dijo a este diario, sobre una eventual alianza con Juan Carlos Pinzón: “Yo no tengo ningún veto sobre nadie, lo he dicho todo el tiempo y estoy dispuesta a hacer cualquier tipo de mecanismos, porque yo creo que la unidad es muy importante”.

Siga leyendo: Uribe alerta por dispersión en la derecha y pone en duda que Centro Democrático participe en una consulta

