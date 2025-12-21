Invitaron a Paloma Valencia a la consulta de la centroderecha en marzo, pero aún no se decide

Este domingo se conoció que la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se reunió con los precandidatos de la “Gran consulta por Colombia” y la invitaron formalmente a ser parte de ese grupo que se medirá en marzo y del cual hacen parte Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Daniel Palacios.
La propia senadora, a través de redes sociales, confirmó la información: “Me reuní con los miembros de la gran consulta por Colombia y agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad”, pero aún no decide si hará parte de esa consulta.