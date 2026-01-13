Julio Iglesias fue denunciado de agresión sexual por dos exempleadas

Fuentes jurídicas confirmaron a AFP que el 5 de enero se presentó una denuncia contra Iglesias que se está examinando, sin más detalles.
La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación este martes de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.
“Tres años de investigación para poner a Julio Iglesias en este titular”, escribieron desde elDiario.es y detallaron que: “Nos jugamos mucho con esta exclusiva. Nos enfrentamos a alguien que nos podría arrollar con demandas judiciales e indemnizaciones millonarias. No hemos dado este paso sin estar muy seguros de que podemos defender nuestra información”, precisaron.
Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas.
“Me sentí como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión. “Él me metía los dedos por todos los lados”, añadió esta joven dominicana, que tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.