Medellín cerró 2025 con 276 muertes en las vías: 162 eran motociclistas y 100 peatones

Aunque Medellín terminó 2025 con una leve disminución en muertos en las vías del 11,8% frente al 2024, la ciudad registró cifras preocupantes. Según el informe del Observatorio de Movilidad de Medellín, con corte al 1 de enero de 2026, 276 personas murieron en 2025; en promedio, más de 23 personas fallecieron cada mes en hechos ocurridos en calles y carreteras del Distrito. En el análisis de los casos, el informe indica que las hipótesis más frecuentes asociadas a los siniestros fueron la impericia en el manejo, la desobediencia a las normas de tránsito, el exceso de velocidad y el cruce sin observar. Durante 2025, las motocicletas continuaron encabezando las cifras de siniestralidad: 162 personas murieron mientras se desplazaban en moto, prácticamente el mismo número del año anterior. A este grupo se suman 100 peatones fallecidos, lo que ratifica la alta vulnerabilidad de quienes caminan por la ciudad. Le puede interesar: Medellín terminó 2024 con más muertos por accidentes viales en 10 años “Medellín, la ciudad metropolitana, prácticamente tiene un muerto al día en temas de tránsito, principalmente motociclistas atropellando peatones”, explicó José Fernando Ángel, arquitecto urbanista y exsecretario de Movilidad de Medellín.

Muy por debajo aparecen otros actores viales: cinco ocupantes de automóvil, cuatro ciclistas y otros casos en los que están involucrados tractocamiones, camiones y patinetas eléctricas. El mayor número de víctimas en las vías se concentró entre personas con edades entre los 27 y 59 años, seguido por personas entre los 19 y 26 años y mayores de 60. De igual manera, de las 276 víctimas, 222 fueron hombres y 54 mujeres. El propio informe registra que uno de los últimos hechos fatales ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre, cuando un joven de 20 años perdió el control de su motocicleta y chocó contra un objeto fijo.

Comunas con mayores índices

La Candelaria volvió a encabezar la lista con 61 personas fallecidas en 2025, pese a que presentó una reducción frente al año anterior. Le siguieron Castilla con 43 muertes; Laureles-Estadio con 24, y El Poblado y Aranjuez con 20 víctimas cada uno. Mientras que algunos sectores reportaron descensos importantes, en otros se registraron aumentos considerables. El aumento más alto se reportó en San Sebastián de Palmitas, con un 400%, al pasar de 1 a 5 fallecidos y le siguió La América, con un 50% de incremento (de 4 a 6 muertes). Expertos advierten que el modelo actual de transporte público sigue teniendo falencias, lo cual empuja a muchas personas a preferir la motocicleta como alternativa económica, repercutiendo en que sea este vehículo el que siempre lidere las cifras. Entérese: Muertes por accidentes de tránsito en Medellín han bajado 8,7%, pero sigue siendo alarmante: 136 en el primer semestre de 2025 “Al no tener una tarifa única y no tener una red integrada metropolitana de cobertura completa, los transbordos son costosos en tiempo y en dinero para los sectores populares, haciendo que la motocicleta sea inclusive más económica muchas veces”, añadió el exsecretario de Movilidad.

Transporte de plataformas

La Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia advirtió en 2025, que en más de un 100% han aumentado los viajes en vehículos particulares y en plataformas informales, lo que a su vez agrava la congestión y aumenta los riesgos para la ciudadanía. Según el gremio, entre 2019 y 2024 se acumuló una pérdida de pasajeros del 29% en Medellín. “Ya hay mototaxismo a través de plataformas, pensamos que estábamos libres de eso, porque es la Costa Atlántica o Los Llanos donde usan ese modo de transporte, pero acá lo hay”, concluyó el experto. Para disminuir la cifra de muertos en vías de la ciudad, la Secretaría de Movilidad de Medellín reforzó durante 2025 las estrategias de prevención y control. A través de la campaña ‘Te Queremos Vivo’ se realizaron 1.298 acciones pedagógicas dirigidas a distintos actores viales y se logró sensibilizar a 219.605 personas en movilidad segura. “En los colegios y en las universidades llevamos 394 acciones de educación vial”, indicó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Fotomultas

Desde este 1 de enero de 2026, la Alcaldía de Medellín asumió directamente la operación de las cámaras de fotodetección, poniendo fin a dos décadas de concesión privada del sistema de fotomultas en la ciudad. El cambio, según la administración distrital, busca pasar de un esquema eminentemente sancionatorio a uno preventivo y pedagógico, con énfasis en la seguridad vial y la reducción de accidentes, más que en el recaudo por multas. “Contaremos con señalización preventiva clara en todos los puntos de fotodetección, con avisos anticipados de marcación de piso y mensajes visibles, para que los conductores tomen decisiones responsables a tiempo”, indicó el secretario.

Heridos aumentaron en 2025

Durante 2025, el Centro de Control de Tránsito gestionó 29.842 siniestros acumulados con personas lesionadas, lo que representó un incremento del 30% frente a 2024. Es decir, aunque hubo menos fallecidos, aumentaron de forma considerable los accidentes con heridos.