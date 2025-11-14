“Empecé a sentir que estaba perdiendo mi magia”: conmovedor mensaje entre lágrimas de Karol G en los Latin Grammy

Karol G aprovechó la plataforma de los Latin Grammy para compartir un mensaje bastante personal y desolador sobre lo que ha sido su vida y su carrera con la llegada del éxito y la fama, sobre todo este último año.
“Voy a hablar de lo que ha pasado en mi vida con la llegada del éxito, que pasan cosas muy bonitas, pero a la vez llega confusión y llegan muchas dudas todo el tiempo. Lo único que quiero decir es que últimamente todo el mundo tiene una opinión, últimamente hay mucha gente profesional opinando qué deben y qué no deben hacer las personas, qué les debe gustar, qué no les debe gustar, cómo se deben vestir, cómo deben hacer lo que sea y de cierta forma empecé a sentir que todo lo que estaba haciendo estaba dejando de estar bien y que estaba perdiendo mi magia, que estaba perdiendo el encanto, eso me pasó este año durante una etapa rara de mi vida y lo único que quedó de todo eso, para mí fue volver a la raíz, volver a la intención y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, porque me gusta y porque nací para esto”, dijo la cantante con la voz quebrada.