La supermodelo Kendall Jenner está pensando en dejar las pasarelas y confesó a qué se dedicaría

Kendall Jenner sorprendió a sus seguidores al admitir que su futuro podría estar lejos de las pasarelas. La supermodelo de 29 años aseguró que planea dedicarse a explorar su pasión por la decoración de interiores tras casi una década, siendo imagen de importantes marcas en la industria de la moda. En una conversación conVogue, la modelo reveló: “Juro por Dios que voy a dejarlo todo y dedicarme a diseñar casas. No bromeo”. Aunque forma parte de una de las familias más mediáticas del mundo, Kendall siempre se ha mostrado más reservada que sus hermanas.

Nacida en Los Ángeles en 1995, dio sus primeros pasos en la fama gracias al reality Keeping Up With the Kardashians, donde apareció desde la adolescencia junto a Kim, Khloé, Kourtney y Kylie Jenner, así como su madre Kris Jenner.

De izquierda a derecha: Kris Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian y Kim Kardashian. Foto: AFP

Su salto a la moda internacional llegó en 2014, cuando empezó a desfilar para casas como Marc Jacobs, Givenchy y Chanel, consolidándose como una de las modelos más cotizadas de su generación. Desde entonces ha sido portada de las principales revistas del mundo y rostro de campañas globales para marcas de lujo como Estée Lauder, Calvin Klein y Versace. En la entrevista, Jenner confesó que pese al éxito, el modelaje puede ser "muy solitario". "He tenido noches muy oscuras en ciudades al azar y he llorado histéricamente hasta quedarme dormida, porque no he estado en casa en tres meses y he estado prácticamente sola todo el tiempo", relató. La supermodelo también habló de cómo sueña con un estilo de vida más sencillo: "Me encanta mi espacio en Los Ángeles, pero también me encanta la vida simple. Me gusta levantarme cada mañana, ponerme un traje de baño o un pantalón deportivo, sin maquillaje y simplemente disfrutar del día".