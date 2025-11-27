x

Videos | Dua Lipa visitó el Museo de Botero y sorprende en las calles de Bogotá: así han sido sus primeras 24 horas en Colombia

La cantante británica-albanesa se presentará este viernes en la capital colombiana. Desde el jueves, junto a su prometido, el actor Callum Turner, y su familia, ha sorprendido a varios fanáticos en las calles.

  • La cantante Dua Lipa se encuentra desde la noche del miércoles en Bogotá, donde ya ha visitado varios sitios turísticos de la capital colombiana. Foto: Instagram y captura de videos
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

27 de noviembre de 2025
bookmark

Poco a poco crece la expectativa por la presentación de la cantante Dua Lipa en Bogotá, quien este viernes, 28 de noviembre, se reunirá con sus fanáticos en el Nemesio Camacho el Campín. La artista ya se encuentra en la capital colombiana y ha sido sorprendida en las calles.

La intérprete de éxitos como New rules, Be the one, No Lie, Houdini y Dance the night llegó en la noche del miércoles a Bogotá, donde fanáticos han salido a las calles a esperarla y a mostrarle su admiración.

Lea también: Dua Lipa en Colombia: estas son las claves para entender el fenómeno que ha causado su gira en Latinoamérica

Una de las primeras visitas de la estrella pop en la capital fue al restaurante Selma, donde acompañada de su familia y Callum Turner, su prometido, estuvo cenando y pasando un momento tranquilo junto a sus allegados.

Durante el jueves, Dua Lipa ha aprovechado para visitar el centro de Bogotá, donde fanáticos la han grabado por las calles de la ciudad, acompañada por un robusto esquema de seguridad. En la capital, la británica ha aprovechado para saludar a sus seguidores y conocer diferentes sitios turísticos.

Uns de los lugares que ha visitado la estrella pop ha sido el Museo de Botero, ubicado en La Candelaria, centro de Bogotá. Allí la cantante hizo el respectivo tour. En la salida de la Casa de la Moneda se formó el caos de personas que la estaban esperando para verla de cerca.

¿El detalle que recibió Dua Lipa a las afueras de una panadería en Bogotá?

Además, un momento curioso vivió Dua Lipa en Bogotá cuando, a las afueras de una panadería, dos artistas callejeros le estaban rapeando a la británica-albanesa.

La cantante se lo tomó con gracia e inclusive su prometido estaba grabando el momento en medio de sonrisas por la muestra espontánea de cariño.

La artista continuará con su gira Radical Optimism Tour, que en este momento se encuentra en Latinoamérica. Países como Argentina, Chile, Perú y Brasil ya han disfrutado del talento de Dua Lipa, en donde no solo ha deleitado con sus canciones, sino que ha sorprendido por los covers de canciones locales interpretados en español y portugués, idiomas que no son el nativo de la artista.

Siga leyendo: ¿Quién le ayuda a Dua Lipa a escoger las canciones para sus conciertos en español? Esto reveló la artista

