Lady Gaga y Doechii sonorizan el tráiler final de El Diablo Viste a la Moda 2

Casi dos décadas después de que el tacón de aguja de Miranda Priestly marcara el paso en la industria del cine, la revista Runway vuelve a abrir sus puertas, El Diablo Viste a la Moda 2 llega el 30 de abril, el tráiler revelado este lunes es un adelanto que da pistas de cómo la industria editorial y la música se entrelazan en esta nueva entrega. A casi veinte años de que la primera película se convirtiera en un ícono del cine contemporáneo, este tráiler final muestra una crisis editorial que enfrenta Runway, en un contexto donde el papel impreso agoniza y el poder se ha transformado, además del regreso de Andy Sachs como editora principal, y el acompañamiento de una banda sonora original interpretada por Lady Gaga y Doechii. La canción "Runway” acompaña cada escena, subrayando tanto la tensión como la celebración del mundo de la moda. Entérese: Así fue la premier de ‘El Diablo viste a la moda 2’ con Meryl Streep y Anne Hathaway en México

Esta colaboración musical actualiza el universo sonoro de la franquicia y simboliza la integración definitiva entre la alta costura y las nuevas audiencias, acompañando un avance que revela el regreso de Andy Sachs (Anne Hathaway) ya no como asistente, sino como editora principal de especiales. Conozca: Taylor Swift fue demandada por el nombre de su último álbum The Life of a Showgirl, ¿qué pasó? La trama nos sitúa en una revista “Runway” que enfrenta una crisis editorial por el declive de las acciones y el asedio de los escándalos digitales. En este escenario, Miranda Priestly debe recurrir a su antigua aprendiz para salvar su imperio, mientras que Emily Charlton (Emily Blunt) ha escalado hasta convertirse en una poderosa ejecutiva publicitaria y rival de su exjefa.

El regreso del elenco original, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, se combina con nuevas incorporaciones como Simone Ashley, Lucy Liu y la propia Lady Gaga, quienes amplían la narrativa y aportan frescura al clásico universo de Runway. La secuela cuenta los desafíos actuales del periodismo de moda y pone especial atención en la representación femenina y las relaciones mentor-aprendiz. Le puede interesar: Seis películas y series que llegarán a las plataformas en abril de 2026 David Frankel, director de la primera cinta, vuelve a liderar este proyecto mientras que Aline Brosh McKenna retoma el guión. Esta continuidad detrás de cámaras asegura que la esencia de la película original se mantenga, pero con un enfoque actualizado en diálogos ingeniosos, vestuario impactante y crítica social sutil.