Seis películas y series que llegarán a las plataformas en abril de 2026

En abril se estrenarán las nuevas (y esperadas) temporadas de algunas de las series más exitosas de los últimos años. Ese es el caso de Euforia, el drama adolescente creado por Sam Levinson y protagonizado por Zendaya, que llegará a su tercera temporada el 12 de abril de 2026. Puede leer: Las seis series y películas más esperadas de 2026 La otra producción que presentará una nueva entrega es Perfil Falso, la serie colombiana de Netflix cuya primera temporada en 2023 la posicionó en el listado de las producciones más vistas de la plataforma a nivel mundial. En cuanto a novedades resalta la adaptación de La casa de los espirítus, la ópera prima de la escritora Isabel Allende que narra la vida de cuatro generaciones de la familia Trueba, desde inicios del siglo XX hasta los años setenta.

¿Qué llegará a salas de cine?

Adicional los estrenos en plataformas de streaming, en este mes son varias las producciones destacadas que estarán en carteleras. El drama, protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya se verá a partir del 9 de abril, al igual que El testimonio de Ann Lee, nominada los Globo de Oro 2026. El 23 de abril se estrenará la biopic sobre el “Rey del Pop”, Michael, y el 30 de abril la segunda parte de El diablo viste a la moda.

Estrenos de abril en Neflix, HBO Max, Apple TV y Prime Video

Amigos y vecinos - 3 de abril - Apple TV

Este viernes 3 de abril, seguido de un nuevo episodio semanal hasta el viernes 5 de junio, se estrenará la segunda temporada de la serie que trae el famoso meme de John Hamm, Amigos y vecinos. En la segunda temporada, Andrew Cooper (interpretado por Hamm) se esfuerza al máximo en su vida como un improbable ladrón suburbano, hasta que la llegada de un nuevo vecino amenaza con revelar sus secretos y poner en peligro a su familia. “La segunda temporada da la bienvenida al nominado al Emmy James Marsden como el misterioso nuevo vecino”, contaron desde Apple TV.

Euforia - 12 de abril - HBO Max

En la tercera y nueva temporada de la serie estrenada en 2019, los protagonistas continuarán siendo Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer. Euforia tendrá un salto temporal de cinco años después de los eventos ocurridos en la segunda entrega y contará con ocho episodios que se lanzarán semanalmente.

Ronaldinho - 16 de abril - Netflix

A Netflix llegará un nuevo documental sobre la vida del exfutbolista brasileño considerado como uno de los más grandes de este deporte. La producción tiene material inédito de sus inicios en el fútbol, así como de su vida actual, e incluye los testimonios de otros jugadores como Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Felipão, Carles Puyol y Galvão Bueno.

Margo tiene problemas de dinero - 15 de abril - Apple TV

Esta es la nueva serie de Apple TV que tiene como protagonistas a Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman y Nick Offerman. La comedia de ocho episodios sigue a Margo, “una joven que recientemente abandonó la universidad y aspira a ser escritora, hija de una excamarera de Hooters (Michelle Pfeiffer) y un ex luchador profesional (Nick Offerman), mientras se ve obligada a salir adelante con un bebé recién nacido, una pila creciente de facturas y una cantidad cada vez menor de maneras de pagarlas”, según la sinopsis.

Perfil falso - 15 de abril - Netflix

Esta será la tercera y última temporada de la serie colombiana de Netflix. “La trama se adentra en la aparentemente romántica, pero caótica luna de miel de Camila (Carolina Miranda) y Miguel (Rodolfo Salas), que rápidamente se verá envuelta en conflictos y peligros. A esto se suma Ángela (Manuela González) y su sed de venganza, los secretos ocultos de una enigmática pareja millonaria y una serie de nuevos asesinatos que elevarán la tensión al máximo”, puede leerse en la sinopsis.

La casa de los espíritus - 29 de abril - Prime Video