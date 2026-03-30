Seis películas y series que llegarán a las plataformas en abril de 2026

En abril se estrenarán las nuevas (y esperadas) temporadas de algunas de las series más exitosas de los últimos años. Ese es el caso de Euforia, el drama adolescente creado por Sam Levinson y protagonizado por Zendaya, que llegará a su tercera temporada el 12 de abril de 2026.
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La otra producción que presentará una nueva entrega es Perfil Falso, la serie colombiana de Netflix cuya primera temporada en 2023 la posicionó en el listado de las producciones más vistas de la plataforma a nivel mundial.
En cuanto a novedades resalta la adaptación de La casa de los espirítus, la ópera prima de la escritora Isabel Allende que narra la vida de cuatro generaciones de la familia Trueba, desde inicios del siglo XX hasta los años setenta.