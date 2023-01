A Lincoln Palomeque lo llamaron para hacer solo seis capítulos en “La Reina del Sur” y su personaje y trabajo gustó tanto que se volvió parte fundamental de la historia, que acaba de estrenar en Netflix su tercera temporada.

El actor cucuteño está radicado desde hace varios año en Miami, desde donde ha enfocado su carrera hacia a proyectos internacionales.

Antes de la nueva edición de “Café con aroma de mujer” (2021) lo último que había hecho en Colombia fue “Allá te espero” (2013).

El actor habló con EL COLOMBIANO sobre su actualidad y el estreno de La reina del Sur”.

¿Qué puede adelantar de su personaje en esta nueva etapa de “La reina del sur”?

“Es un gran aliada de Teresa (Kate del Castillo), la reina, cuidando a su hija Sofía y huyendo de toda la gente que les quiere hacer daño y están detrás de él. Viene mucha acción y un final muy inesperado”.

¿Cómo llegó a esta serie?

“Es el personaje que más me ha gustado en mi carrera, con el que más he disfrutado, me divierto mucho interpretándolo, es una serie ganadora, un éxito en todo el mundo. Llegué a la primera temporada, estaban buscando un actor colombiano para seis capítulos, para que fuera aliado de la protagonista. Me llamaron y me plantearon el rol, le jugamos un poco a la exageración, a darle un toque divertido, que gusta tanto. Gustó tanto que me dieron siete capítulos más y ya estuve fijo en la segunda y tercera temporada”.